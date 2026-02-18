El desenlace de El Reto 3x Rexona: tensión y primeros eliminados en Estrés extremo

La competencia más exigente del momento ya está en marcha. Retadores y Ex desafiantes dan inicio a el desenlace de El Reto 3x, marcando el comienzo de una etapa decisiva donde la presión y el tiempo se convierten en los principales adversarios. El Desenlace de El Reto 3x Rexona Clinical arranca con un formato renovado que elevó la tensión desde el primer minuto.

En esta tercera temporada de El Reto 3x Rexona Clinical By Desafío, la dinámica sorprendió a todos: fueron los propios retadores quienes eligieron a sus compañeros de competencia entre los exdesafiantes previamente seleccionados por votación del público colombiano. Esta decisión estratégica transformó por completo el rumbo del juego, pues cada elección podía significar la diferencia entre avanzar o despedirse de la competencia.

Tras un breve descanso en las casas, espacio que sirvió para recuperar energía y recibir la protección avanzada de Rexona Clinical, los participantes regresaron al escenario listos para enfrentar la fase denominada Estrés Extremo. Fue entonces cuando Melina Ramírez, anfitriona de la temporada, dio la señal de inicio y dejó clara la regla que marcaría esta etapa: el peor tiempo quedaría eliminado de inmediato.

El circuito diseñado para esta ronda no dio tregua. Rompecabezas que exigían concentración absoluta, cuerdas a gran altura que ponían a prueba el vértigo, rampas demandantes y plataformas colgantes que obligaban a mantener el equilibrio perfecto. Más que fuerza física, la prueba requería sincronía, estrategia y confianza total en el compañero.



Tres de las siete parejas fueron las primeras en enfrentarse al desafío contra el reloj. Alejandro, campeón mundial de clavados, demostró que la calma puede ser el mejor aliado en escenarios de máxima presión. Su serenidad, combinada con la potencia física de Luisa, permitió una ejecución casi impecable del circuito. El resultado: se convirtieron en los primeros clasificados a la siguiente ronda.

Otra dupla que aseguró su permanencia fue la conformada por Claudia y Potro. La estudiante de educación física, fiel a su lema de que “no se rinde jamás”, aportó resistencia y determinación. A su lado, la experiencia de Potro fue clave para mantener el ritmo y superar cada obstáculo sin perder tiempo valioso.

Distinta fue la suerte de Johnatan y Karoline. Aunque él ha sido descrito como “silencioso pero letal” y ella llegó con una preparación destacada, la presión del cronómetro terminó afectando su desempeño. La pareja quedó en zona de riesgo y ahora depende de los resultados de los siguientes competidores para evitar la eliminación.

Publicidad

En una prueba donde la definición y el estrés son protagonistas, solo quienes confíen plenamente en su preparación lograrán avanzar. La historia del Desenlace apenas comienza y las próximas horas serán decisivas para conocer a los primeros eliminados de la temporada.