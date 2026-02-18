En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / El desenlace de El Reto 3x Rexona: tensión y primeros eliminados en Estrés extremo

El desenlace de El Reto 3x Rexona: tensión y primeros eliminados en Estrés extremo

El Desenlace de El Reto 3x Rexona Clinical arranca con un formato renovado que elevó la tensión desde el primer minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad