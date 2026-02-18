En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Presidencia confirma millonarios contratos con amiga de Verónica Alcocer y defiende su gestión

Presidencia confirma millonarios contratos con amiga de Verónica Alcocer y defiende su gestión

En el documento, la entidad señaló que este tipo de funciones han existido en gobiernos anteriores y que actualmente esas tareas se concentran en una sola persona.

Compras exclusivas y giros a Verónica Alcocer: los movimientos del presidente Petro
Compras exclusivas y giros a Verónica Alcocer: los movimientos del presidente Petro
Foto: X Verónica Alcocer
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad