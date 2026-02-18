Presidencia confirma millonarios contratos con amiga de Verónica Alcocer y defiende su gestión

Publicidad
El Departamento Administrativo de la Presidencia confirmó mediante un comunicado que suscribió un contrato de prestación de servicios con Ingrid Carolina Plata Navas para apoyar la organización, coordinación y logística de las actividades protocolarias del presidente Petro.
En el documento, la entidad señaló que este tipo de funciones han existido en gobiernos anteriores y que actualmente esas tareas se concentran en una sola persona, lo que, según la Casa de Nariño, representa una reducción del 51 % frente a administraciones pasadas.
El pronunciamiento se da en medio de cuestionamientos y la polémica que generaron los contratos del Dapre firmados con Plata Navas, amiga de la primera dama Verónica Alcocer y esposa de Danilo Rueda, contratista de PDVSA y compadre del presidente Gustavo Petro. La contratista ha suscrito tres convenios con el Departamento Administrativo de la Presidencia que suman $719.321.778 pesos.
El primero fue firmado el 26 de agosto de 2022 y se extendió hasta el 15 de diciembre de ese año, por más de 70 millones, con honorarios mensuales de $19.669.086, para prestar apoyo en actividades protocolarias en escenarios como el Palacio de Nariño, la Hacienda Hato Grande en Sopó y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena. El segundo, el de mayor cuantía, se firmó el 16 de diciembre de 2022 por $482.480.725. El tercero fue adjudicado el 18 de diciembre del año pasado por $166.032.343, con vigencia hasta el 31 de julio.