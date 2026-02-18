Este año autoridades han logrado recuperar 300 vehículos en Medellín 

Ofensiva de las autoridades contra el hurto de automotores en la ciudad de Medellín.

Durante lo que va corrido del año 2026 han sido recuperados más de 300 vehículos en la capital antioqueña, presentando una disminución importante en estos delitos.

El robo de vehículos en el Valle de Aburrá es una problemática que continúa afectando a la ciudadanía. Ante los reportes de estos casos, las autoridades mantienen su ofensiva contra estructuras criminales dedicadas a este delito, frenando su accionar en contra de la comunidad.

En los más recientes operativos articulados entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Medellín, se lograron recuperar una cantidad importante de vehículos y asestar la aprehensión de varios sujetos dedicados al hurto de automotores en diferentes sectores de la ciudad.



Uno de los casos más representativos se presentó en el barrio Manrique, allí las autoridades allanaron un inmueble utilizado para almacenar motos robadas, y se logró la recuperación de cinco de estos vehículos.

Además, al interior del inmueble fue capturado un hombre. Al respecto, el secretario de seguridad y convivencia Manuel Villa Mejía.

“En los últimos días, gracias a una operatividad, se pudo recuperar 24 motos y nueve carros que habían sido hurtados. Esto implica que a hoy el delito de hurto de carros tiene una reducción del -25% y el hurto de motos tiene una reducción del -59%”, aseguró el secretario Villa.

Otro de los casos se presentó en el centro de la ciudad, en este sector las autoridades detuvieron a otro sujeto que se movilizaba en un vehículo reportado como robado desde el año 2023 el cual tenía la identificación alterada bajo la modalidad de gemeleo.

De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría de Seguridad, en lo corrido de este 2026, el accionar de las autoridades ha permitido la recuperación de 42 carros y 284 motos reportadas como hurtadas, para un total de 326 automotores recuperados, a través de los operativos de control en la ciudad.