Activan plan de movilidad al nororiente de Medellín por falla técnica en el línea K del Metrocable

Este miércoles, el Metrocable línea K del Metro de Medellín no presta servicio por un inconveniente técnico. No hay personas atrapadas, se logró evacuar a los usuarios de las cabinas.

Este Metrocable cuya ruta es Acevedo - Santo Domingo, atienden a unas 50 mil personas diariamente en la zona nororiental de Medellín.

El Metro informó que actualmente la línea K no presta servicio por un inconveniente técnico y por tal motivo se activó un Plan de Movilidad con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que es la autoridad del transporte.

A diferencia del accidente en 2024 cuando una cabina del Metrocable se desplomó con 11 pasajeros y una persona murió, acá se logró evacuar a las personas que iban en las cabinas. Allí se ven afectados los habitantes de las comunas Popular y Santa Cruz, por lo que se activaron rutas de buses alternas para atender la situación.



Rutas alternas por falla en línea K del metrocable