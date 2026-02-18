Autoridades atribuyen alza de homicidios en el Oriente a disputas entre el Clan del Golfo y El Mesa

El inicio del 2026 marcado por la violencia en Antioquia es una situación que sigue generando preocupación entre las autoridades, pues los crímenes siguen al alza en comparación con el mismo periodo de 2025.

Así lo afirmó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, quien explicó que se trata del único delito que registra cifras en rojo en su jurisdicción en dicho ejercicio comparativo.

Con 29 casos más el homicidio se distancia de otras situaciones como las lesiones personales, los hurtos, extorsiones y delitos sexuales.

Muñoz se refirió a los patrones que han identificado en los casos. "Lo que evidenciamos y lo que pasó este fin de semana nos lleva a determinar que es una retaliación o una confrontación mejor entre Clan del Golfo con los del Mesa por un control territorial y de rentas criminales en la zona", indicó.



Precisamente, enfrentamientos entre grupos criminales, han derivado en la reciente racha violenta en el Oriente antioqueño donde en 48 horas asesinaron al menos a siete personas en municipios como El Carmen de Viboral, Rionegro, La Unión y La Ceja.

"La mayoría de ellos han ocurrido en zona rural y por un tema de arma armas de fuego, focalizados, es mínimo los hechos que se han presentado por temas de intolerancia o riñas y demás", apuntó.

Tras un consejo de seguridad en esta subregión de Antioquia se acordó el fortalecimiento de de mecanismos de seguridad con cámaras y aumento del pie de fuerza, así como la creación de una Comisión contra el Crimen, tal cual lo solicitaron mandatarios de la zona.