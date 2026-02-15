Hallan cerca de 10.000 galones de gasolina usados por Clan del Golfo para fabricar drogas en Urabá

En una ofensiva de la Séptima División del Ejército Nacional en compañía de la Armada Nacional y la DEA, se logró la ubicación y neutralización de una embarcación tipo Go Fast que llevaba insumos pertenecientes al Clan del Golfo, esto en jurisdicción del municipio de Necoclí.

El reporte de las autoridades indica que al interior de la embarcación, que era impulsada por cuatro motores y que pertenecería a la Subestructura Gabriel Poveda Ramos, fueron hallados 9.990 galones de gasolina que serían utilizados como insumos para la fabricación de alcaloides.

Con esta incautación se logra afectar en más de 1.300 millones de pesos las finanzas del Clan del Golfo en la subregión del Urabá antioqueño. El coronel Diego León Grimaldos, comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional.

"En coordinación con la DEA, se hace la incautación de una lancha rápida en la parte marítima, en la cual fueron incautados más de 9.900 galones de combustible que serían usados para la producción de clorohidrato de cocaína", señaló el uniformado.



Hay que mencionar que este golpe no solo afecta el accionar criminal, sino que también las rentas ilícitas, ya que el Clan del Golfo usa las actividades relacionadas con el narcotráfico como uno de sus principales métodos de financiación para el desarrollo de sus actividades terroristas.

Se espera que este tipo de operativos continúen realizándose en el Urabá antioqueño, punto estratégico de las organizaciones criminales tanto para el abastecimiento de insumos como para el tráfico de estupefacientes hacia Centroamérica o los Estados Unidos.