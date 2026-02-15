En vivo
Hallan cerca de 10.000 galones de gasolina usados por Clan del Golfo para fabricar drogas en Urabá

El operativo, que contó con la participación de la DEA, se estima dejó una afectación que supera los 1.300 millones de pesos.

