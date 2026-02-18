Decanos de Universidad Nacional, en Bogotá, se pronuncian tras fallo del Tribunal Superior

Las decanas y decanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, emitieron un comunicado dirigido a la comunidad universitaria en el que se refieren al fallo de tutela en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá y a sus implicaciones en la vida institucional. En el documento, los directivos académicos señalan que continuarán trabajando por la defensa de la Universidad y por el desarrollo de sus funciones misionales, independientemente de quien ocupe la alta dirección.

El pronunciamiento indica que las acciones adelantadas por las facultades han estado orientadas a garantizar la continuidad académica y administrativa, así como la ejecución de los planes y programas en curso. Los firmantes subrayan que corresponde a la comunidad directiva promover la responsabilidad y la estabilidad institucional en el actual contexto.

Fachada Universidad Nacional Foto: Universidad Nacional

En ese marco, expresaron su disposición de acompañar el proceso de empalme anunciado por la profesora Carolina Jiménez, en su calidad de Vicerrectora de la sede Bogotá. Según el comunicado, el empalme deberá realizarse de manera responsable y transparente, asegurando la continuidad del Plan de Acción de la sede y del Plan Global de Desarrollo 2025-2027.

Los decanos también señalaron que el Consejo de la Sede Bogotá, del cual hacen parte, ha mantenido la institucionalidad por encima de las diferencias internas. Indicaron que la estabilidad se ha garantizado mediante la ejecución presupuestal de los planes vigentes y consideraron que no es conveniente modificar las hojas de ruta académicas y administrativas que orientan los procesos institucionales.



Finalmente, hicieron un llamado a la defensa de la autonomía universitaria y a la primacía del interés general, en el marco de la misión pública y el carácter académico de la institución. El comunicado concluye con una referencia al 2026 como Año de la Paz, declarado por la Universidad, e invita a la comunidad académica a actuar en coherencia con ese propósito.