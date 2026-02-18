En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Policía en Huila recuperó 27 vehículos robados en varias regiones del país

Policía en Huila recuperó 27 vehículos robados en varias regiones del país

Durante el operativo, las autoridades evidenciaron que las estructuras delincuenciales alteraban los sistemas de identificación vehicular para comercializarlos ilegalmente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad