Manifestaciones en calle 26 paralizan TransMilenio: cierran estaciones y activan retornos en la vía

En la tarde de este miércoles se registraron bloqueos en el sector de la Universidad Nacional, sobre la troncal de la calle 26, lo que obligó a detener los servicios troncales de TransMilenio que circulan por este corredor en ambos sentidos. La situación generó afectaciones en la movilidad y obligó a suspender temporalmente la operación en algunas estaciones.

TransMilenio informó que las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias dejaron de operar de manera temporal, debido a la manifestación que persiste en la zona.

Por ahora, los servicios troncales que transitan por la calle 26 están haciendo retornos operativos: las rutas regresan en las estaciones Corferias y Concejo de Bogotá, mientras que los servicios KB16 y KG43 retornan en la estación CAD.

Como medida para mitigar el impacto en los usuarios, los servicios de TransMiZonal (SITP) activaron desvíos en sus recorridos. La empresa señaló que la normalización de la operación dependerá de que se restablezcan las condiciones de seguridad en el punto afectado.



— TransMilenio (@TransMilenio) February 18, 2026

Hasta el corte de las 5:00 p. m., la manifestación continuaba y las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias seguían fuera de servicio.



EN VIVO: Actualizaciones de TransMilenio y Movilidad

Corte a las 5:15 p. m.

TransMilenio informó que la afectación ya alcanza a 17.646 usuarios en el sector de la Universidad Nacional, sobre la calle 26. Los servicios troncales continúan realizando retornos en las estaciones Corferias y Concejo de Bogotá, mientras que las rutas KB16 y KG43 mantienen retorno en la estación CAD.

Además, se reportan desvíos y afectaciones en múltiples servicios de TransMiZonal, entre ellos: C1, 787A, GA538, C135, 576, P7, T62, GK542, GH529, BG902, GH530, CG157, GG525, GF512, GK527, GA532, 593, GL533, 166, P44, 111, 786, CG137, CG147 y DG208. La empresa reiteró que la operación se restablecerá cuando existan condiciones de seguridad en la zona.