Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Bogotá  / Manifestaciones en calle 26 paralizan TransMilenio: cierran estaciones y activan retornos en la vía

Manifestaciones en calle 26 paralizan TransMilenio: cierran estaciones y activan retornos en la vía

TransMilenio informó que las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias dejaron de operar de manera temporal, debido a la manifestación que persiste en la zona.

