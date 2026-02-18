En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / No hubo preacuerdo: implicados en muerte de Jaime Moreno enfrentarían penas de hasta 50 años

No hubo preacuerdo: implicados en muerte de Jaime Moreno enfrentarían penas de hasta 50 años

Juan Carlos Suárez y Ricardo González fueron acusados formalmente por el delito de homicidio agravado por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, el 31 de octubre de 2025.

Sellan el bar Before Club, donde estuvo Jaime Esteban Moreno minutos antes de ser asesinado
Esta es la razón.
Foto: Redes sociales y Before Club
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad