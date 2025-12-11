Orden de captura contra mujer del disfraz azul en homicidio de Jaime Esteban Moreno

Los abogados de la familia de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes asesinado a golpes tras salir de una fiesta de Halloween en Bogotá, confirmaron que fue expedida el 3 de diciembre una orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana extranjera inicialmente detenida y luego dejada en libertad, pero identificada en los videos de seguridad como la mujer con disfraz azul presente en la escena del crimen.

Desde el inicio del proceso, la familia de la víctima había insistido en que Fernández debía quedar a disposición de las autoridades y ser vinculada formalmente al caso. En las grabaciones analizadas por los investigadores ,señalan los representantes legales, su presencia y actuaciones fueron visibles durante los momentos previos a la agresión que resultó mortal para el joven de 20 años.

El abogado Francisco Bernate, representante de las víctimas, aseguró recientemente que existen elementos suficientes para comprometer a Fernández en los hechos.

“Para la representación de las víctimas no existe ninguna justificación para que esta persona no esté vinculada a esta investigación. Es evidente su participación en los hechos, está junto con dos personas en el lugar donde se cegó esta vida y es quien señala a Jaime Esteban; ello desencadena la agresión brutal”, indicó el jurista.



Bernate también señaló inconsistencias en las versiones entregadas por la mujer a las autoridades. Según dijo, Fernández habría proporcionado información falsa sobre su ubicación la noche del crimen. “Mintió al afirmar que había salido del bar cuando se encontró con la pelea, pero esta ocurrió a unas cuadras del lugar y ella estaba allí. Además, dio datos de ubicación que no corresponden a la realidad. Es una persona con situación migratoria irregular, por lo que no hay razón para que permanezca libre en el país sin estar bajo control judicial”, agregó.

Estas observaciones coinciden con lo expuesto por la fiscal que judicializó a Ricardo González, segundo capturado por el caso. La funcionaria explicó que, aunque las dos mujeres inicialmente retenidas fueron dejadas en libertad, habrían tenido participación como instigadoras o determinadoras. “Estas personas no participaron en los golpes físicos, pero no quiere decir que no tuvieran alguna intervención en el hecho. En este caso estuvieron presentes cuatro personas”, sostuvo la fiscal.

Mientras avanza la captura de Fernández Sulbarán, el proceso penal continúa en los estrados. El próximo martes, la justicia definirá en segunda instancia la apelación de la medida de aseguramiento contra Ricardo González, conocido por su disfraz de orejas de conejo. En cuanto a Juan Carlos Suárez, primer vinculado por su presunta responsabilidad en el homicidio, su apelación será resuelta el próximo año en segunda instancia.