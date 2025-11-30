Hermano de Jaime Moreno revela detalles tras su muerte: "No parecía él"

A un mes de la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, el caso sigue generando preocupación tras la brutal golpiza que recibió. Aunque los presuntos responsables están detenidos, todavía son muchas las preguntas que surgen en medio de la investigación.

Su familia, aún atravesando el duelo, ha revelado detalles de esa madrugada que les cambió la vida. Entre esos relatos está el de su hermano David, quien confesó lo difícil que han sido estas semanas de incertidumbre y dolor.

Cómo encontraron el cuerpo de Jaime Esteban Moreno

David Moreno recordó en medios nacionales que la noche previa a la tragedia parecía una noche más. Jaime llegó tarde a casa, compartieron algo de música en la sala y terminaron despidiéndose con la familiaridad habitual. Sin saberlo, ese gesto sería el último entre los hermanos.



Al día siguiente, la inquietud se apoderó del hogar. La mamá de Jaime no pudo dormir y David permaneció despierto hasta las 3:00 a.m., revisando constantemente el celular a la espera de una respuesta que nunca llegó. Finalmente, un amigo alertó a la familia: Jaime estaba en un hospital tras haber sido atacado.

Cuando llegaron, el ambiente ya dejaba ver que algo grave había ocurrido. Pero nada los preparó para recibir la peor noticia. David recuerda con dificultad el momento en que vio el cuerpo de su hermano: una imagen que describió como imposible de borrar. Dijo que su rostro no parecía el de él y que el nivel de las agresiones había sido inhumano.

Sus palabras coinciden con lo revelado por la juez del caso, quien señaló durante las audiencias que pocas veces había visto un dictamen con lesiones tan contundentes y concentradas en zonas vitales como el pecho, el abdomen y la cabeza.



Investigación por muerte de estudiante avanza con testimonios clave

El proceso penal continúa sustentado en testimonios y en los informes médicos que detallan la gravedad de los golpes. Los dos presuntos agresores, identificados como Juan Carlos Suárez y Ricardo González, ya fueron imputados y permanecen bajo medida de aseguramiento mientras las autoridades reconstruyen minuto a minuto lo sucedido.

Para la familia, el silencio ha sido una forma de protegerse. Aun así, el relato de David expone la dimensión humana de un hecho que ha conmocionado al país: un estudiante disciplinado, enfocado en su intercambio académico, que decidió salir una noche y nunca regresó. “Cuando uno quiere tanto a un hermano, es imposible imaginar que algo así pueda pasar”, concluyó.