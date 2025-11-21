En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Primer capturado por homicidio de Jaime Esteban Moreno busca preacuerdo con la Fiscalía

Primer capturado por homicidio de Jaime Esteban Moreno busca preacuerdo con la Fiscalía

La defensa de Juan Carlos Suárez aseguró que este mecanismo permite un escenario distinto al del juicio, en el que las partes buscan un punto medio.

Fiscalía revela testimonio sobre origen de la golpiza a Jaime Esteban Moreno en el Oxxo
Videos captaron la terrible agresión contra el estudiante.
Foto: Redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad