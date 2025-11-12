Duros detalles que reveló la jueza sobre el crimen de Jaime Moreno: “Dos patadas más”

El asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, continúa estremeciendo a Bogotá y al país. El joven de 20 años perdió la vida tras recibir una brutal golpiza la noche del 31 de octubre, en medio de una fiesta de Halloween.

Este miércoles 12 de noviembre, un juez de control de garantías decidió enviar a Juan Carlos Suárez a prisión, luego de que la Fiscalía presentara pruebas contundentes que lo señalan como uno de los principales responsables del homicidio.

Durante la audiencia, la jueza a cargo del caso reveló detalles impactantes sobre la violencia con la que fue atacado Jaime Esteban Moreno. “El muchacho estaba en el suelo, ahogándose con su sangre, el rostro cubierto, al parecer convulsionando, y aún así Juan Carlos se devuelve y le propina dos patadas más. Se trató de una agresión desmedida, colectiva y brutal, sin provocación ni riesgo real que la justificara”, expresó.

La togada también cuestionó la falta de arrepentimiento del acusado. “Revisando todos los audios, no he visto en un solo instante que Juan Carlos muestre algún grado de arrepentimiento, que diga: ‘yo no lo quería matar, solo le quería pegar’”, señaló con firmeza.



Además, subrayó que mantener al agresor en libertad representaría un peligro para la sociedad: “Una persona en libertad de las condiciones de Juan Carlos Suárez pone en peligro a la comunidad. La sociedad correría un grave riesgo cuando se tiene tan poco respeto por la vida, cuando se agrede inclementemente, cuando se ve a una persona agonizando y se vuelve a golpearla”.

Según el relato judicial, Suárez no solo participó activamente en la golpiza, sino que también habría alentado a otros a “acabar con él” y luego se habría jactado de lo ocurrido en el lugar de los hechos.