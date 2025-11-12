ATENCIÓN: Juan Carlos Suárez es enviado a la cárcel por asesinato de Jaime Esteban Moreno en Bogotá

El caso del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, continúa generando conmoción en Bogotá. El joven de 20 años murió tras una brutal golpiza la noche del 31 de octubre, en medio de una fiesta de Halloween.

Por eso, este miércoles 12 de noviembre de 2025, Juan Carlos Suárez fue enviado a la cárcel por decisión de un juez de control de garantías, luego de que la Fiscalía presentara contundentes pruebas que lo señalan como uno de los principales responsables del homicidio de Jaime Esteban Moreno.

Durante la audiencia, el ente acusador expuso que Suárez, identificado por su característico disfraz con la cabeza pintada de rojo, participó activamente en la golpiza que terminó con la vida del estudiante de la Universidad de Los Andes.

“Todo ello en sentir de esta juez configura un hecho de crueldad atroz, un hecho de inhumanidad y de violencia despiadada, que refleja además un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia. Con este acto no sólo se truncó la vida de este joven Jaime Esteban de 20 años, sino todos los sueños y proyectos, sus aspiraciones de llegar a ser un profesional, de trabajar en esa profesión, de formar una familia”, dijo la jueza del caso.



"Realmente en pocas ocasiones he visto una necropsia con esa cantidad de golpes y sobre todo, propinados en esas partes vitales porque en las piernas, las rodillas, los pies no presentan muchas lesiones. Eran en el pecho, en el abdomen, en la parte baja del abdomen y en la cabeza, donde tenían que propinarle los golpes para causarle la muerte", dice la juez.

Simultaneamente, la Fiscalía General de la Nación avanza en la imputación de cargos por homicidio agravado doloso contra Ricardo González, de 23 años, quien se entregó voluntariamente en Cartagena. De acuerdo con las pruebas, González habría participado activamente en la agresión junto a Juan Carlos Suárez, identificado por llevar la cabeza pintada de rojo.

Los videos de seguridad muestran cómo la víctima fue golpeada incluso cuando ya presentaba graves heridas y sangrado abundante. Durante las audiencias de medida de aseguramiento, la defensa de González denunció un presunto acto de discriminación social por parte de la Fiscalía.

No obstante, el ente acusador mantiene la tesis de que existió un acuerdo previo entre los agresores y que ambos actuaron como coautores, aprovechando el estado de indefensión de la víctima.

Los abogados de la familia Moreno exigieron a la Fiscalía avanzar en la vinculación de una tercera persona señalada como instigadora del ataque. Se trata de una mujer vestida de azul, identificada como Paola Fernández o Kleidymar Fernández Sulbarán, quien, según los testigos, habría señalado a la víctima antes de la agresión.