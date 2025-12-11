En vivo
Medellín tendrá su séptimo metrocable en San Antonio de Prado: esperan financiación antes de 2028

Medellín tendrá su séptimo metrocable en San Antonio de Prado: esperan financiación antes de 2028

El proyecto busca beneficiar a más de 160.000 personas en uno de los corregimientos más poblados de Colombia.

