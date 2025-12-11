Medellín tendrá su séptimo metrocable en San Antonio de Prado: esperan financiación antes de 2028

Con la celebración de los 30 años del Metro de Medellín han llegado varias noticias positivas para la capital de Antioquia en materia de movilidad como, por ejemplo, los avances que hay en el Metro de la 80 o que ahora se está cerca de tener el séptimo Metrocable en el Sur del Valle de Aburrá.

Se trata de una nueva línea del Metrocable que permitirá comunicar a miles de personas en el corregimiento de San Antonio de Prado que es uno de los más poblados de Colombia con más de 160.000 personas que habitan esa zona que limita con los municipios de Itagüí y La Estrella.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que lo que esperan es que antes de que finalice el 2027 se tenga un proyecto financiado y licitado con obras próximas a comenzar en cabeza de la personas que tome las riendas de la ciudad a partir del 1 de enero de 2028.

"Ya estamos en la estructuración y en los estudios del Metrocable a San Antonio de Prado. Yo espero que antes de terminar el gobierno lo dejemos licitado y financiado. Ojalá nos den los tiempos para arrancar las obras", destacó el mandatario.



Hay que recordar que el Metrocable en San Antonio de Prado es uno de los proyectos de movilidad más esperados en el Valle de Aburrá debido a las múltiples complejidades que hay para ingresar y salir del corregimiento que con el pasar de los años crece de manera exponencial y por ello la necesidad imperiosa de una mejor conectividad con el resto del Área Metropolitana.

Por su parte, hay que mencionar que ya en Medellín hay seis líneas de Metrocable, entre ellas, la de San Javier, Parque Arví, Miraflores o Acevedo, ninguna de ellas en el lado Sur de la capital antioqueña.