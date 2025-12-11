Petro y Maduro atribuyen incursión militar de EEUU en Caribe a guerra por petróleo, ¿coincidencia?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este jueves como acto de "piratería naval criminal" el decomiso por parte de Estados Unidos de un buque cargado de crudo venezolano y denunció el "secuestro" de sus tripulantes. Lo más curioso es que, casi en simultáneo, el mandatario Gustavo Petro también calificó de "piratería" lo realizado por el Gobierno de Donald Trump.

“Acaban de incautar un barco, es piratería, petrólero, es petróleo, es decir, están demostrando por qué están haciendo lo que hacen. Petróleo, petróleo y petróleo”, dijo Petro.

En simultána, Nicolás Maduro también se refirió a la incautación del barco petrolero y afirmó que Estados Unidos se quiere "robar el pretróleo de Venezuela".

“Ayer se les cayó la máscara. Quieren robarse el petróleo de Venezuela pero eso le pertenece al pueblo venezolano (...) Los supremacistas que están gobernando en Estados Unidos quieren una guerra en Sudamérica", reiteró.



Vale recordar que Washington desplegó en agosto una flotilla de buques de guerra y aviones de combate como parte de una operación antidrogas, que Caracas considera que enmascara el objetivo del derrocamiento de Maduro. La incautación del petrolero es algo inédito en esta crisis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el miércoles que sus fuerzas militares incautaron "un gran petrolero" y adelantó que podrían decomisar el crudo. Venezuela denunció el hecho horas más tarde en un comunicado.

Publicidad

"Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe", dijo Maduro este jueves en un acto presidencial en Caracas.

De acuerdo con Maduro, el buque transportaba 1,9 millones de barriles de crudo venezolano. Registros previos del sitio de seguimiento de buques MarineTraffic daban cuenta de 1,1 millones.

El mandatario izquierdista indicó que ha dado instrucciones para tomar las "debidas acciones legales, diplomáticas" en todas las instancias: "Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo", afirmó.

Publicidad

El principal recurso de Venezuela es el crudo, que está sometido a un embargo desde 2019. Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.