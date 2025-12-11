Menor de 13 años fue abusado en el sur de Bolívar; encuentran muerto y torturado al presunto agresor

Un terrible caso de abuso sexual y de justicia por mano propia se registró en el corregimiento Minas de Santa Cruz, en zona rural del municipio de Barranco de Loba, en el sur de Bolívar.

Un menor de 13 años habría sido abusado por un hombre, quien, bajo engaños, lo llevó hasta su lugar de residencia y lo agredió sexualmente el pasado martes 9 de diciembre.

De acuerdo al relato de habitantes de la comunidad conocidos por BLU Radio, tras conocerse el hecho, el presunto abusador, un hombre de aproximadamente 45 años que había llegado a este corregimiento hace seis meses, habría sido retenido, torturado y asesinado por un grupo armado que delinque en la zona.

“A él se lo llevaron esa misma noche y luego el cuerpo fue encontrado en una zona baldía de Altos del Rosario. Todo el mundo sabe que se lo llevó la gente de las AGC”, dijo un habitante que prefirió mantener su nombre bajo reserva.



El secretario del interior del municipio, Jordys Amaris, pidió a las autoridades judiciales investigar y esclarecer lo más pronto posible este caso que ha causado conmoción en toda la región.

“Estamos pidiendo a la Fiscalía General de la Nación y a todas las autoridades competentes que hagan las respectivas investigaciones para que esclarezca y se logré determinar, tanto la identificación de la persona muerta, torturada, como del posible acceso carnal al menor de edad que, de acuerdo a las primeras pruebas realizadas, efectivamente fue abusado”, indicó.

A su vez, el comisario de familia de Barranco de Loba, Luis Eduardo Ardila, explicó que el menor recibe atención médica en un hospital de la zona.

Publicidad

“Cuando se presentan este tipo de hechos tan lamentables lo que se busca es activar la ruta de restitución de derechos con una atención articulada entre Comisaría de Familia y la secretaría de salud. Por supuesto el acompañamiento también es para la familia”, sostuvo el funcionario.