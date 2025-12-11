En vivo
Menor de 13 años fue abusado en el sur de Bolívar; encuentran muerto y torturado al presunto agresor

Habitantes de la zona señalan que tras conocerse el hecho el presunto abusador fue retenido por un grupo armado.

