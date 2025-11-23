En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa Sudamericana
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Profesor es judicializado por presunto abuso sexual contra varios de sus estudiantes

Profesor es judicializado por presunto abuso sexual contra varios de sus estudiantes

El docente deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario tras ser señalado de aprovechar su posición de autoridad contra niños y niñas entre los 6 y 9 años de edad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad