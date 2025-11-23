Profesor es judicializado por presunto abuso sexual contra varios de sus estudiantes

La Fiscalía General de la Nación logró obtener elementos materiales probatorios que condujeron a la judicialización y captura de Carlos Alberto López Simonds, profesor de primaria de un colegio en Leticia, capital del departamento del Amazonas, por el presunto delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. Las víctimas serían cuatro niñas y un niño de entre los 6 y 9 años.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades después de que los menores relataran las presuntas agresiones sufridas durante los meses de septiembre y octubre de este año, en el marco de una jornada de prevención de delitos sexuales organizada por el centro educativo.

Según los relatos, López habría aprovechado su condición de profesor y la autoridad que ejercía sobre sus alumnos para realizar actos en contra de su formación sexual. En respuesta a las denuncias recibidas, servidores del CTI y de la Policía Nacional capturaron al implicado.

Una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes presentó al procesado ante un juez de control de garantías. A pesar de las pruebas, el procesado no aceptó los cargos y se determinó que deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.