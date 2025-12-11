"Si debo retirarme, me retiraré": Carlos Carrillo defiende su gestión en el Fondo Adaptación

En medio de la creciente controversia dentro del Gobierno por el manejo del Fondo Adaptación y la falta de ejecución, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió este jueves a los señalamientos hechos por la directora del Dapre y gerente encargada del Fondo, Angie Rodríguez.

Según el informe presentado por Rodríguez en la mañana, habrían presuntas irregularidades y una ejecución mínima de los recursos destinados a la intervención de La Mojana durante la gestión de Carrillo como director encargado de esa entidad.

Rodríguez calificó la gestión previa como “una vergüenza” y advirtió que proyectos claves como la Plataforma MojanIA, la Ruta del Arroz y la investigación hidrodinámica presentan una ejecución del 0 %, pese a que el Fondo Adaptación cuenta con una asignación de 1,1 billones de pesos para la intervención integral en esa región.

Desde la sede de la UNGRD, Carrillo rechazó categóricamente las acusaciones y señaló que detrás de las advertencias hay un interés político de sectores del Gobierno y del Congreso, relacionados directamente con el ministro del Interior, Armando Benedetti.



Carrillo sostuvo que la denuncia pública de Rodríguez constituye una “calumnia” y una “infamia” que busca desplazarlo, especialmente por su oposición a que el Fondo Adaptación se convierta en “un fortín burocrático en vísperas de elecciones”.

Carrillo calificó a Benedetti como “uno de los hombres más poderosos del país” y recordó que, según él, varios funcionarios que han tenido disputas con el ministro han terminado fuera del Gobierno.

Aseguró que su resistencia a la supuesta captura política del Fondo Adaptación lo ha convertido en “una piedra en el zapato”.

Carlos Carrillo Foto: UNGRD

En su intervención, también dijo que una denuncia anónima recibida a finales de 2024 alertó sobre presuntos vínculos de la adjudicación del contrato de la Ruta del Arroz con la llamada “ñoñomanía”, relacionada con el senador Julio Elías y el excongresista Bernardo Elías, viejos aliados de Benedetti. Dijo que esa denuncia fue trasladada “de inmediato” a la Fiscalía y la Procuraduría.

Frente a la emisión y difusión del informe de Rodríguez a través de las redes oficiales de Presidencia, Carillo acusó a Rodríguez de actuar de manera “profundamente irresponsable” y que además se habría basado “en un documento apócrifo de tres páginas elaborado sin firma ni radicado”. Carrillo mostró un informe oficial de 400 páginas sobre su gestión que, según él, no fue tenido en cuenta y dijo que si el presidente Gustavo Petro o Rodríguez quisieran hablar con él podrían haberlo hecho en múltiples ocasiones antes de presentar el informe de este jueves.

En su defensa, Carrillo aseguró que fue designado en el Fondo precisamente para enfrentar estructuras clientelistas y alertó sobre intentos de captación política dentro de la entidad, mencionando incluso que el yerno de la senadora Berenice Bedoya se postuló como gerente del fondo. “Aquí estaba enquistada una organización criminal”, afirmó.

El director de la UNGRD insistió en que sus actuaciones han obedecido a un mandato presidencial de “limpiar” la entidad y dijo estar dispuesto a dejar el cargo si es necesario: “Yo no necesito este puesto; si debo retirarme, me iré a pintar acuarelas”.

Por su parte el ministro Benedetti le respondió a Carrillo a través de su cuenta de X asegurando que no tiene nada que ver con el hermano de Ñoño Elías en el Fondo Adaptación y lo retó a presentar los resultados de su gestión.