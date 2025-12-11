Wilmar Roldán se sinceró y contó de qué equipo es hincha: "Siempre lo dije"

Oriundo de Remedios, Antioquia, Wilmar Roldán ha construido una extensa historia en el fútbol profesional colombiano, pues comenzó sobre los 12 años y pitó su primer partido en Colombia el 23 de febrero de 2003 en un duelo entre Millonarios y Once Caldas, hasta que en 2008 consiguió la insignia de la FIFA.

“El primer acercamiento mío con el arbitraje por retar a mi profesor que estaba haciendo de árbitro. Entonces ahí fue donde ya con el pito y haciendo las tarjetas y bueno, ahí empecé yo desde los 10 años a sentir esa sensación de lo que vive un árbitro tomando decisiones y creyendo que todo lo que él está haciendo lo está haciendo bien. ¿Porque muchas veces a nosotros nos cuestionan nuestras decisiones, como es que el árbitro está equivocando porque quiere? No, todas las decisiones que nosotros tomamos, porque nosotros creemos, pensamos y estamos convencidos en el momento que son las acertadas”, contó en diálogo con Bla Bla Blu.

Wilmar Roldán, árbitro colombiano en un torneo Conmebol Foto: AFP

¿De qué equipo es hincha el árbitro Wilmar Roldán?

Durante la entrevista, el antioqueño fue consultado en medio de la charla por su reciente libro, Silbato de Oro, en donde dijo que “la respuesta estaba en las páginas”, invitando a la gente a leerlo. Pero al consultar dicho libro, se pudo ver que en realidad niega ser de algún equipo y solo admirar el trabajo de la Selección Colombia, como cualquier persona en el país.

“Tengo que decir que yo en el libro narro ese tema de quién soy hincha y cómo yo. El fútbol ha sido también para mí una pasión, entonces. Pero no puedo spoilear acá porque entonces no. Yo lo invito a que ahí está esa historia como lo dice, no es solamente para futbolero, esto es una historia de vida, de superación, de inspiración para muchas personas, para todos los colombianos. Ese colombiano de a pie, ese colombiano que levanta a las 3:00 de la mañana para ir a guerrear todo el día y hacer mil trabajos para poder salir adelante. Yo creo que ese va a ser un libro que lo va a inspirar”, dijo.



Sin embargo, en 2013, se pudo conocer en Blog Deportivo de Blu Radio una charla que hubo de un diario en Barranquilla con Roldán, en donde el propio árbitro confesó que “cuando niño le gustaba Millonarios”, en especial aquel club que conquistó a todo el país en los 80s. Pero que en general nunca se ha sentido hincha de una institución en específico.