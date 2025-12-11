Deje de ser 'buñuelo' con este curso gratuito de conducción para motociclistas en Bogotá

Los medios de transporte más usados por los ciudadanos suelen ser el carro particular, el transporte público y en gran medida las motocicletas. Estas últimas representan más del 60 % del parque automotor vehicular de la ciudad, según cifras de la Andi.

En Bogotá, por su parte, más de 1.2 millones de personas cuentan con licencia de conducción A1 o A2. Sin embargo, esta cifra presenta un crecimiento constante, pues en 2024 en Colombia se registraron un total de 815.601 motocicletas nuevas, es decir que en promedio al mes se registraron casi 68.000 motos y diciembre fue el mes con más registros.

Por esta razón, y para evitar graves accidentes de tránsito, teniendo en cuenta que los motociclistas son los que más se involucran en este tipo de hechos, desde el Distrito están ofreciendo un curso gratuito teórico-práctico de conducción para esta población.



Curso gratuito de conducción para motociclistas en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad junto con la Policía de Tránsito de la ciudad son los encargados de impartir el curso de conducción, el cual está dirigido a motociclistas que llevan dos años o menos conduciendo.

El curso es gratuito y los que se inscriban podrán afianzar sus habilidades en técnicas de conducción, adoptar conductas seguras en la vía, evitar siniestros viales y aprender sobre normatividad, esto, con el propósito de cuidar la vida de las personas.



Motociclistas circulando por las vías. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Según la entidad, la iniciativa busca fortalecer una conducción más segura. Los participantes deben llevar su moto y la licencia de conducción.



¿Dónde y cuándo será el curso de conducción para motociclistas?

Aquellos que se inscriban a la formación gratuita deben presentarse el próximo sábado 13 de diciembre. El curso se impartirá de 7:30 a. m. a 12:00 del medio día en la avenida Villavicencio con carrera 38, bahía de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar.

Asimismo, desde Movilidad indicaron que los asistentes deben ser puntuales para así poder dar inicio a tiempo. Al finalizar el curso, “los participantes recibirán certificado de asistencia al correo electrónico registrado, tras un mes de haber realizado el curso”.

La temática que verán los participantes se divide en varios módulos y son los siguientes:

Módulo 1: contexto sobre la siniestralidad vial en Bogotá, principales hipótesis y consecuencias de estos.



contexto sobre la siniestralidad vial en Bogotá, principales hipótesis y consecuencias de estos. Módulo 2: normatividad Nacional y Distrital, sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito.



normatividad Nacional y Distrital, sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito. Módulo 3: elementos de protección personal, tips al momento de comprarlos, uso correcto del casco, tipos de certificación y las condiciones que deben cumplir; y principales lesiones corporales tras un siniestro vial.



elementos de protección personal, tips al momento de comprarlos, uso correcto del casco, tipos de certificación y las condiciones que deben cumplir; y principales lesiones corporales tras un siniestro vial. Módulo 4: factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad.



factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad. Módulo 5: técnicas de conducción preventiva, principales sistemas activos y pasivos de las motos, principios de eco conducción y alistamiento preoperacional.

Motociclistas. Foto: Movilidad.

¿Cómo registrase en el curso gratuito de conducción?

Los interesados en asistir al curso de conducción para moto deben registrarse por medio del formulario dispuesto por el Distrito para tal fin. Allí, se debe diligenciar la información requerida por la entidad hasta completar la totalidad del formulario. Los datos requeridos son:



Nombre.

Identificación.

Edad.

Localidad de residencia.

Placa de la motocicleta.

Tiempo de experiencia manejando.

Correo electrónico.

🏍️¡Atención motociclista novato, esta invitación es para ti! 🤓

Inscríbete en nuestro próximo curso teórico práctico para fortalecer tus conocimientos en técnica de conducción, normatividad y seguridad vial.



📍Av. Villavicencio con carrera 38, Bahía Casa de la Cultura de Ciudad… pic.twitter.com/57aRra5QFw — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 10, 2025