Tatequieto a motociclistas en Bogotá: revelan patrones delictivos al circular por zonas peatonales

En Colombia el número de motociclistas es bastante grande, pues, según la Andi, son más de 12 millones, esto representa el 62% del parque automotor vehicular. En Bogotá se estima que hay más de 1,2 millones de personas con licencia de conducción A1 o A2.

No obstante, en la capital del país se vive una problemática que muchos han normalizado y es la circulación de motos sobre los senderos peatonales y parques, que no solo ocurre en Bogotá, sino también en muchas ciudades.

Tatequieto a motociclistas en Bogotá que circulan por zonas peatonales

Frente a esta problemática, el Distrito, junto con el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide) de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, descubrieron un patrón en el comportamiento de los motociclistas que circulan por los andenes y senderos destinados a los peatones.

Lo anterior, fue posible debido a las denuncias de personas víctimas de delitos de sujetos en moto, en las que las autoridades identificaron patrones repetitivos.



Motociclistas transitando por senderos peatonales. Foto: tomada de Facebook.

Los hechos denunciados tienen que ver con el uso que le vienen dando los delincuentes a motocicletas sobre andenes y senderos peatonales para sorprender a los ciudadanos, cometer hurtos y escapar rápidamente, indicó la Secretaría de Seguridad.

En consecuencia, desde la entidad enviaron un duro mensaje: “Cualquier motociclista que esté transitando por un sendero peatonal, en una ciclorruta o en un parque, está haciendo algo contrario a la norma”.



¿Cuál es el patrón delictivo?

Adicionalmente, el Distrito hizo un llamado a la ciudadanía para reconocer la señales de riesgo, reportarlas de inmediato y actuar con precaución, pues “si usted ve una motocicleta transitando por el sendero peatonal significa peligro”, manifestó la Secretaría de Seguridad. Estos son los patrones delictivos:

Motociclistas que circulan o se estacionan sobre andenes y senderos peatonales sin justificación.

Sujetos que se aproximan a transeúntes que están usando su celular o revisando pertenencias.

Maniobras bruscas o aceleraciones repentinas cerca de peatones para ejecutar el hurto.

Huida inmediata por vías alternas, ciclorutas o calles estrechas donde la moto tiene ventaja.

Estos comportamientos no solo son una infracción al Código Nacional de Tránsito que genera una multa “equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y la inmovilización del vehículo, también se ha convertido en una modalidad de hurto en distintos puntos de la ciudad”.



Recomendaciones

Asimismo, hay una serie de recomendaciones para que los ciudadanos sepan cómo actuar y detectar las señales de alerta:

Controles de la Policía a motociclistas. Foto: Secretaría de Movilidad.

Estar alerta ante cualquier moto en andenes o senderos.

Alejarse de la trayectoria de la moto.

Evitar manipular el celular en zonas con riesgo.

Si presenció un hurto, llamar inmediatamente a la línea 123 y brindar información clave como:

Placa de la moto

Color del casco

Color de la moto

Marca o referencia (si la reconoce)

Descripción de los ocupantes

Dirección de la huida

5. Si el motociclista no comete un hurto, pero circula por el andén, también se debe reportar.