Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Tatequieto a motociclistas en Bogotá: revelan patrones delictivos al circular por zonas peatonales

Tatequieto a motociclistas en Bogotá: revelan patrones delictivos al circular por zonas peatonales

Distrito lanzó duro mensaje a motociclistas: “Si usted ve una moto transitando por el sendero peatonal significa peligro”. Además, reveló los patrones delictivos que las personas deben conocer.

Revelan patrones delictivos al circular por zonas peatonales.
Foto: Secretaría de Seguridad, Policía Nacional.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

