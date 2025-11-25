Quién tiene la vía cuando no hay un PARE en una intersección, según el Código Nacional de Tránsito

Publicidad
La prelación en las intersecciones sin señalización, como un PARE, es uno de los puntos más importantes para garantizar la seguridad vial, ya sea como tener una lincencia de conducción válida o conducir con SOAT vigente.
Aunque muchas vías cuentan con señales de PARE, CEDA EL PASO o semáforos, también existen cruces donde no hay ninguna indicación, lo que obliga a los conductores a aplicar las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre (CNT).
El artículo 70 define de manera precisa quién tiene prioridad para avanzar en estas situaciones y cómo deben actuar los vehículos cuando pueden interferir entre sí.
El Código es claro: en intersecciones no señalizadas —excepto en glorietas— tiene prelación el vehículo que se encuentre a la derecha.
Esto significa que, si dos vehículos llegan al mismo tiempo a un cruce sin señalización, el conductor debe observar quién se aproxima por su lado derecho y permitirle el paso.
Sin embargo, el artículo 70 no solo regula intersecciones sin PARE. También define otras situaciones frecuentes en las que es necesario determinar qué vehículo puede avanzar primero:
Las intersecciones sin señalización representan riesgos elevados por la falta de referencias visibles. Las decisiones se toman en segundos, y desconocer las reglas de prelación puede generar choques laterales, uno de los tipos de siniestros más frecuentes en zonas urbanas.
Estas normas también ayudan a: