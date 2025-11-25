Quién tiene la vía cuando no hay un PARE en una intersección, según el Código Nacional de Tránsito

La prelación en las intersecciones sin señalización, como un PARE, es uno de los puntos más importantes para garantizar la seguridad vial, ya sea como tener una lincencia de conducción válida o conducir con SOAT vigente.

Aunque muchas vías cuentan con señales de PARE, CEDA EL PASO o semáforos, también existen cruces donde no hay ninguna indicación, lo que obliga a los conductores a aplicar las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre (CNT).

El artículo 70 define de manera precisa quién tiene prioridad para avanzar en estas situaciones y cómo deben actuar los vehículos cuando pueden interferir entre sí.

Las intersecciones son peligrosas si no se tiene cuidado Foto: Unsplash

¿Quién tiene la vía en las intersecciones?

El Código es claro: en intersecciones no señalizadas —excepto en glorietas— tiene prelación el vehículo que se encuentre a la derecha.



Esto significa que, si dos vehículos llegan al mismo tiempo a un cruce sin señalización, el conductor debe observar quién se aproxima por su lado derecho y permitirle el paso.

Sin embargo, el artículo 70 no solo regula intersecciones sin PARE. También define otras situaciones frecuentes en las que es necesario determinar qué vehículo puede avanzar primero:



Vehículos en sentido contrario que intentan girar al mismo lado: El que va a girar a la derecha tiene la prelación. Además, en vías con pendientes, tiene prioridad el vehículo que sube.

El que va a girar a la derecha tiene la prelación. Además, en vías con pendientes, tiene prioridad el vehículo que sube. Vehículos que van en sentido opuesto y uno desea girar a la izquierda: Tiene prelación el vehículo que va a seguir derecho, pues su trayectoria es más predecible y no implica cruce sobre el carril contrario.

y uno desea girar a la izquierda: Tiene prelación el vehículo que va a seguir derecho, pues su trayectoria es más predecible y no implica cruce sobre el carril contrario. Movilidad en glorietas: El vehículo que ya se encuentra dentro de la glorieta tiene prioridad sobre los que van a ingresar, siempre que esté en movimiento.

El vehículo que ya se encuentra dentro de la glorieta tiene prioridad sobre los que van a ingresar, siempre que esté en movimiento. Cruces donde uno de los vehículos va a girar a la derecha: Si transitan por vías diferentes y llegan al cruce simultáneamente, tiene prelación el vehículo que se encuentre a la derecha, incluso si su intención es girar.

Si transitan por vías diferentes y llegan al cruce simultáneamente, tiene prelación el vehículo que se encuentre a la derecha, incluso si su intención es girar. Normas para realizar giros: El conductor que vaya a girar debe ubicarse previamente en el carril más cercano al sentido del giro y entrar a la vía de destino por el carril más próximo según la circulación.

Se deben tener hábitos seguros y responsables cuando se detiene en un semáforo. Foto: AFP

¿Por qué es importante saber quién tiene la vía?

Las intersecciones sin señalización representan riesgos elevados por la falta de referencias visibles. Las decisiones se toman en segundos, y desconocer las reglas de prelación puede generar choques laterales, uno de los tipos de siniestros más frecuentes en zonas urbanas.

