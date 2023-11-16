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Blu Radio  / Código Nacional de Tránsito

Código Nacional de Tránsito

Revelan el castigo que recibirían responsables de subir carro a puente peatonal en Bogotá
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Este es el castigo que recibirían los responsables de subir carro a puente peatonal en Bogotá

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Peligro en las vías: autoridades en Medellín registran 212 accidentes con conductores embriagados

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Más de 130 mil fotomultas en Barrancabermeja quedarían sin efecto por irregularidades

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Policía de carretera requiriéndole documentos a un conductor en medio de un retén de tránsito en Colombia.
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Por ir a 59 km/h multan a millonario en Finlandia con 120.000 euros: en Colombia también sale caro

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Revelan patrones delictivos al circular por zonas peatonales.
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Tatequieto a motociclistas en Bogotá: revelan patrones delictivos al circular por zonas peatonales

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