Inmovilizarán y multarán a todos los conductores que les modifiquen esta parte a sus carros

En los retenes de tránsito, además de verificar a la velocidad que transitaba o los documentos del conductor y del vehículo (como el SOAT o la tecnomecánica vigente), los agentes también revisan la correcta identificación del carro.

En ese proceso, se pueden encontrar irregularidades que, aunque para algunos conductores pueden parecer menores, tienen consecuencias administrativas y legales inmediatas.



¿Qué consecuencias tiene modificar la placa o número de serie?

El Código Nacional de Tránsito establece restricciones frente a cualquier alteración que afecte los datos que identifican un vehículo. Dentro de estas prácticas se encuentran las modificaciones a los números del motor, del chasis o de la serie, así como cualquier intervención sobre las placas.

Alterar las placas de un carro es prohibido por ley. Foto: Alcaldía de Bogotá

Estas conductas están catalogadas como infracciones, ya que impiden o dificultan la identificación plena del automotor en vía. Y de cometer alguna y ser sancionado por un agente de tránsito, además de la imposición de la multa pueden inmovilizar el carro para llevarlo a los patios.

La legislación de tránsito prohíbe modificar, alterar o adulterar los números de identificación del vehículo. En el caso específico de las placas, la Ley 769 de 2002 señala que estas tienen carácter de documento público y que su función es identificar de manera exclusiva a cada vehículo.

Publicidad

La norma indica que un vehículo no debe circular con placas en condiciones que impidan su lectura o identificación, como cuando están ocultas, sucias, borradas por el uso, alteradas o ubicadas en un lugar distinto al autorizado.

La única excepción permitida por la ley

El Código Nacional de Tránsito contempla una excepción puntual: el cambio del número del motor solo es permitido cuando este ha sido reemplazado. En esos casos, el procedimiento debe realizarse siguiendo los requisitos establecidos por las autoridades de tránsito y aduaneras.

Publicidad

Cualquier modificación realizada por fuera de ese trámite es considerada irregular y da lugar a sanciones.

Qué deben hacer los conductores si la placa se deteriora

La normativa también aclara que, si una placa se ve afectada por un accidente de tránsito o por el desgaste natural, el conductor o propietario no debe retocarla ni intervenirla por cuenta propia. El procedimiento correcto es solicitar un duplicado ante la autoridad competente.

Modificar una placa deteriorada, incluso con la intención de hacerla legible, constituye una infracción.

¿Cuál es la multa por tener una placa deteriorada o en mal estado?

Publicidad

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, los conductores que sean sorprendidos incurriendo en estas conductas pueden recibir un comparendo tipo B04, cuya sanción económica equivale a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes. Para 2025, ese valor corresponde a $321.800.

Adicionalmente, el Código Nacional de Tránsito omparendos asociados a irregularidades en las placas, que quedaron establecidos de la siguiente manera:

Publicidad

B03: Circular sin placas o sin el permiso vigente expedido por la autoridad de tránsito – $321.800

B04: Circular con placas adulteradas – $321.800

B05: Circular con una sola placa o sin el permiso vigente expedido por la autoridad de tránsito – $321.800

B06: Circular con placas falsas; en estos casos, el vehículo será inmovilizado – $321.800

Hay infracciones que, según el Código Nacional de Tránsito, dan para inmovilizar el vehículo. Foto: Movilidad Bog

Por qué la identificación del vehículo es un punto crítico

Colombia cuenta con cerca de 20 millones de vehículos registrados, de acuerdo con cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Más del 60 % del parque automotor está compuesto por motocicletas, pero las obligaciones en materia de identificación aplican por igual a todos los tipos de vehículos que circulan por el país.

Para las autoridades, mantener intactos los datos que individualizan cada automotor es un requisito indispensable para garantizar la legalidad de su circulación.