Este es el castigo que recibirían los responsables de subir carro a puente peatonal en Bogotá

Las autoridades de tránsito de Bogotá lograron la identificación plena del propietario y del conductor del carro que intentó transitar por la rampa de un puente peatonal en el occidente de la ciudad. El hecho, que generó rechazo ciudadano tras hacerse viral en redes sociales, ocurrió en la intersección de la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 68.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Movilidad, los responsables son dos personas jóvenes que no residen en la capital del país. Ambos se dedican a la práctica deportiva de BMX callejero, una disciplina centrada en la realización de acrobacias en bicicleta en espacios urbanos.



¿Cómo ocurrieron los hechos en la calle 26?

La investigación determinó que los dos jóvenes asistieron el pasado lunes a un evento deportivo de BMX realizado cerca del sector a las 4:00 p.m. Al finalizar la actividad, los implicados decidieron subir el vehículo a la rampa del puente peatonal, maniobra que fue grabada por ellos mismos y por testigos que transitaban por la zona.

Durante el recorrido imprudente, el automóvil invadió tramos de la ciclorruta y espacios destinados exclusivamente al tránsito de peatones, poniendo en riesgo la integridad de las personas que circulaban por el lugar. Posteriormente, el video del incidente fue difundido en plataformas digitales.

Las autoridades de tránsito iniciaron el proceso formal de notificación personal de los comparendos a los dos involucrados. En total, se les impondrán al menos tres órdenes de comparendo por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito:



Adulteración o ocultamiento de placas: por tapar la identificación visible del vehículo antes de realizar la maniobra.

por tapar la identificación visible del vehículo antes de realizar la maniobra. Transitar por zonas prohibidas: por circular sobre la infraestructura peatonal y los carriles de la ciclorruta.

por circular sobre la infraestructura peatonal y los carriles de la ciclorruta. Poner en riesgo a los usuarios de la vía: por maniobras peligrosas que atentaron contra la seguridad de peatones y ciclistas.

Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad confirmó que la investigación se encuentra en su fase final y no se descarta la inmovilización del vehículo para su traslado a los patios oficiales.