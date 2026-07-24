Identifican el carro que intentó subir un puente peatonal en la calle 26 de Bogotá

Un avance clave se dio en la investigación por la maniobra de un vehículo que intentó transitar por la rampa de un puente peatonal en el occidente de Bogotá. El carro, conocido popularmente en redes como "Bolita", ya habría sido identificado por las autoridades tras el llamado del alcalde Carlos Fernando Galán.

Se trata de un Chevrolet Spark de color azul con placas ZIX013, según reveló el concejal Juan David Quintero. La ubicación del automotor fue posible gracias a sus características particulares, entre las que destacan un portabicicletas y una plataforma de carga instalada en el techo.

Acá están las placas del IMBECIL. @SectorMovilidad @CarlosFGalan esperamos una sanción EJEMPLAR!



Debería ir acompañada de denuncia penal!

Gracias a la ciudadana valiente! https://t.co/WPPsRdVe5y pic.twitter.com/T4XGXXcZKz — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) July 24, 2026

El insólito caso ocurrió el pasado 20 de julio en la intersección de la calle 26 con carrera 68. En videos grabados por transeúntes se observa cómo el vehículo invadió primero el andén y una ciclorruta para luego intentar subir por la rampa del puente peatonal.

Según las primeras versiones recogidas en la zona, la imprudente acción correspondió a un reto diseñado para generar contenido en redes sociales. Las imágenes muestran al conductor intentando ascender por la estructura mientras peatones gritaban "¡Suba, suba!" o "No, ahí no pasa".



El conductor no logró completar el recorrido y emprendió la huida tras haber subido únicamente el primer tramo de la rampa. La maniobra se realizó justo antes de la llegada de dos patrulleros de la Policía Metropolitana que transitaban por el sector.

La reacción del alcalde Galán y la Secretaría de Movilidad

Para evitar su rastreo inmediato, el responsable cubrió las placas del automóvil durante la grabación del video. La acción fue rechazada de manera categórica por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien calificó al conductor como un "salvaje al volante".

"Nos llegó este video donde se ve a alguien que le tapó las placas a su carro y trató de meterlo por un puente peatonal. Vamos a sancionarlo y a mandar un mensaje de que tienen que respetar a los peatones y los espacios públicos", declaró el mandatario distrital.

Publicidad

Por su parte, el subsecretario de Gestión para la Movilidad, Jhon González, reiteró el peligro al que se expuso a la ciudadanía. "Rechazamos contundentemente este tipo de comportamientos que van en contravía de la normativa de tránsito y ponen en riesgo a peatones y ciclistas", indicó el funcionario.