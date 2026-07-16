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Galán contradice a Petro por proyecto de reúso de aguas; asegura que Gobierno lo está desinformando

Nuevamente hay una discusión este el gobierno Petro y la alcaldía Galán de Bogotá. Está vez es por cuenta del proyecto de reúso de agua de la PTAR salitre.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Blu Radio
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el proyecto de reúso de aguas tratadas de la PTAR Salitre y aseguró que el mandatario está recibiendo información errónea de parte de su propio Gobierno sobre el estado de los permisos ambientales requeridos para la iniciativa.

La controversia comenzó luego de que Petro afirmara en su cuenta de X que el proyecto de reciclaje de agua para usos industriales tiene vía libre desde 2025 y que no necesita nuevos trámites ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Además, responsabilizó a terceros por los retrasos en su implementación.

Respuesta que da el presidente Petro después de la dura advertencia por parte del ministro de ambiente designado por Abelardo de la Espriella, Fabio Arjona, el gobierno actual dejó sin resolver una alternativa que, según afirma, habría contribuido a aliviar la crisis de abastecimiento de agua que enfrentó Bogotá durante el racionamiento de 2024 que era utilizar el agua tratada de la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR Salitre) para evitar el uso de aguas potable en tareas en las que no fuera necesario.

Ante esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió y publicó un mensaje dirigido al jefe de Estado en el que aseguró: “Presidente Gustavo Petro: los miembros de su propio gobierno no lo están informando bien”, insistiendo en que el Distrito continúa a la espera de las autorizaciones necesarias para poner en marcha el piloto de reúso de aguas tratadas.

Mensaje que da al trino que publicó la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, quien presentó un oficio de la ANLA fechado en enero de 2025. Según explicó, ese documento establece que sí se requiere un trámite de concesión de aguas cuando un tercero utilizará el recurso tratado para un fin distinto al original, proceso que ya fue iniciado por el Distrito.

De acuerdo con la funcionaria, el proyecto permanece detenido mientras las autoridades ambientales definen cuál es la entidad competente para autorizar el piloto, por lo que rechazó la afirmación del presidente de que la iniciativa cuenta con autorización plena desde el año pasado.

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Sin embargo, por parte de la cartera de ambiente de gobierno Nacional, la ministra Irene Vélez, también escribió en su cuenta de X que la ANLA dejó claro desde el 9 de enero del 2025 que no era necesaria una nueva licencia para dar vía libre al proyecto, pero emitiendo un llamado de atención en que eso debe hacerse lo más pronto posible.

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