Galán contradice a Petro por proyecto de reúso de aguas; asegura que Gobierno lo está desinformando

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el proyecto de reúso de aguas tratadas de la PTAR Salitre y aseguró que el mandatario está recibiendo información errónea de parte de su propio Gobierno sobre el estado de los permisos ambientales requeridos para la iniciativa.

La controversia comenzó luego de que Petro afirmara en su cuenta de X que el proyecto de reciclaje de agua para usos industriales tiene vía libre desde 2025 y que no necesita nuevos trámites ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Además, responsabilizó a terceros por los retrasos en su implementación.

Respuesta que da el presidente Petro después de la dura advertencia por parte del ministro de ambiente designado por Abelardo de la Espriella, Fabio Arjona, el gobierno actual dejó sin resolver una alternativa que, según afirma, habría contribuido a aliviar la crisis de abastecimiento de agua que enfrentó Bogotá durante el racionamiento de 2024 que era utilizar el agua tratada de la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR Salitre) para evitar el uso de aguas potable en tareas en las que no fuera necesario.

Ante esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió y publicó un mensaje dirigido al jefe de Estado en el que aseguró: “Presidente Gustavo Petro: los miembros de su propio gobierno no lo están informando bien”, insistiendo en que el Distrito continúa a la espera de las autorizaciones necesarias para poner en marcha el piloto de reúso de aguas tratadas.



Presidente @petrogustavo: los miembros de su propio gobierno no lo están informando bien. https://t.co/lpkNhFoZM2 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 16, 2026

Mensaje que da al trino que publicó la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, quien presentó un oficio de la ANLA fechado en enero de 2025. Según explicó, ese documento establece que sí se requiere un trámite de concesión de aguas cuando un tercero utilizará el recurso tratado para un fin distinto al original, proceso que ya fue iniciado por el Distrito.

De acuerdo con la funcionaria, el proyecto permanece detenido mientras las autoridades ambientales definen cuál es la entidad competente para autorizar el piloto, por lo que rechazó la afirmación del presidente de que la iniciativa cuenta con autorización plena desde el año pasado.

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Presidente @petrogustavo, interesante su trino pero la realidad es otra... es falso que la @ANLA_Col haya dado “vía libre” para el reúso de agua residual tratada de la PTAR Salitre para fines industriales, y para comprobárselo le adjunto pantallazo de la respuesta que esa… https://t.co/k5IHl49fpn pic.twitter.com/ZnGiBnY2v7 — Natasha Avendaño García, Ph.D. (@navendanog) July 16, 2026

Sin embargo, por parte de la cartera de ambiente de gobierno Nacional, la ministra Irene Vélez, también escribió en su cuenta de X que la ANLA dejó claro desde el 9 de enero del 2025 que no era necesaria una nueva licencia para dar vía libre al proyecto, pero emitiendo un llamado de atención en que eso debe hacerse lo más pronto posible.

Desde el 9 de enero de 2025, la @ANLA_Col dejó claro que el proyecto presentado por el @AcueductoBogota para la recirculación de agua residual tratada no requería una nueva licencia ambiental ni modificar la existente.



Adjunto aquí el link a la resolución de la @ANLA_Col, con… https://t.co/wy5W0q6TF6 pic.twitter.com/FMZ4sOnsYC — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) July 16, 2026