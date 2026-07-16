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De La Espriella pide a Procuraduría vigilar contrataciones de UNP en últimos días del Gobierno Petro

El presidente electo Abelardo De la Espriella alertó que podría darse una contratación de escoltas para el Gobierno entrante sin que su equipo haya revisado los perfiles.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella //
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, le está pidiendo a su ministro del Interior, Rodrigo Lara, que le solicite a la Procuraduría una vigilancia sobre los procesos de contratación que haga el Gobierno actual en la Unidad Nacional de Protección durante los últimos días.

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“La principal preocupación del Gobierno electo se centra en el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones, mediante el cual se contratará la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial”, señala el comunicado del presidente electo.

Es importante recordar que De la Espriella se reunió en las últimas horas con el procurador, Gregorio Eljach, en Barranquilla. En este documento, De La Espriella pide que el Ministerio Público asuma una función de vigilancia preventiva sobre el proceso; además, que pueda requerir el expediente contractual y evaluar la conveniencia de recomendar o solicitar su suspensión preventiva hasta que el nuevo Gobierno pueda revisar la necesidad y conveniencia de la contratación.

“La adjudicación de este contrato está prevista antes del cambio de Gobierno, situación que impediría a la administración entrante participar en la revisión de los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones de quienes tendrán a su cargo la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y de sus ministros”, se lee en el comunicado del equipo de De La Espriella.

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