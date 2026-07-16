Gobierno De La Espriella retirará apoyo a demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio

En las últimas horas se reunieron en Washington el canciller designado, Omar Bula, y el ministro de relaciones exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, para hablar de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Tras el encuentro el gobierno entrante anunció que retirará el apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio.

“Colombia también retomará una posición seria y responsable en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas, y retirará su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia”, dice un comunicado publicado por el presidente electo Abelardo De la Espriella.

Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro decidió apoyar esa demanda, además, durante el gobierno actual se rompieron las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel.



“El acuerdo contempla el intercambio inmediato de embajadores, la eliminación recíproca de visas y el avance para la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, capital de Israel, con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí”, dice el comunicado publicado por De La Espriella.