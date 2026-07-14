Presidente electo Abelardo se reunió con gobernador del Atlántico en Barranquilla

El presidente electo Abelardo De la Espriella tuvo durante la tarde de este martes una reunión con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, para hablar de la seguridad en el departamento y definir aspectos logísticos de una agenda que “el mandatario electo desarrollará en los próximos días”.

La cita que en realidad estaba pendiente desde la semana anterior, se llevó a cabo bajo un robusto operativo de seguridad en el Batallón Paraíso, en Barranquilla, en el que hubo presencia tanto de autoridades civiles como militares.

“Gracias, Abelardo de la Espriella, por escuchar, por primera vez, el grito de las regiones. Hoy lo acompañamos en el Atlántico, junto a las autoridades, ultimando detalles para que, desde nuestro departamento, se tomen las decisiones más importantes para la región y el país”, expresó el mandatario departamental, a través de sus redes sociales.

Del mismo modo, anunció que la reunión ratifica el compromiso de la Gobernación del Atlántico de trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno nacional, para impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan el desarrollo del departamento, el Caribe y Colombia.



Recordemos que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, ya tuvo la oportunidad de reunirse con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en la sede de su firma de abogados en el norte de la ciudad. Allí, el mandatario barranquillero le obsequió una camiseta del Junior y se hablaron temas mayormente de seguridad.

Durante una entrevista con Mañanas Blu, Alejandro Char confirmó que la capital del Atlántico se consolidará formalmente como la sede alterna del gobierno nacional, implicando una descentralización real del poder ejecutivo hacia las regiones.

El alcalde confirmó que el emblemático Edificio de la Aduana está siendo evaluado para albergar el despacho presidencial en la ciudad. Según Char, la decisión de establecer a Barranquilla como sede de cogobierno es un compromiso firme que se oficializará en los próximos días: "Es en serio y lo va a firmar el 7 de agosto. Nos lo prometió".