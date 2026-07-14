Edificio de Aduana en Barranquilla será sede alterna de gobierno de De La Espriella, confirma Char

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó que la capital del Atlántico se consolidará formalmente como la sede alterna del gobierno nacional bajo la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Char detalló que este movimiento no es solo simbólico, sino que implica una descentralización real del poder ejecutivo hacia las regiones.

La Aduana: el nuevo epicentro del poder regional

El alcalde confirmó que el emblemático Edificio de la Aduana está siendo evaluado para albergar el despacho presidencial en la ciudad. Según Char, la decisión de establecer a Barranquilla como sede de cogobierno es un compromiso firme que se oficializará en los próximos días: "Es en serio y lo va a firmar el 7 de agosto. Nos lo prometió".

Esta nueva dinámica ya se siente en la ciudad, donde ministros y funcionarios han comenzado a despachar de manera recurrente. De hecho, el alcalde bromeó sobre la relevancia que está cobrando la capital del Atlántico frente a la capital del país: "Yo diría un poquito sarcásticamente que la sede alterna va a ser Bogotá".



Seguridad: El "Bloque de Defensa" contra el crimen

Uno de los temas centrales de las reuniones entre Char y De La Espriella ha sido la crisis de inseguridad. El alcalde expresó su frustración ante el poder de las bandas criminales, confesando que le manifestó al presidente su sentimiento de vulnerabilidad: "Presidente, me siento impotente. Me siento impotente porque me están matando a los pelados en las calles".

Abelardo De La Espriella. Foto: Suministrada

En respuesta, el nuevo gobierno implementará un "bloque de seguridad" con un fuerte componente tecnológico y de inteligencia.

Char destacó la disposición del mandatario electo: "Me dijo: 'Estate tranquilo, alcalde, que llegué para esto, llegué para acompañar a la comunidad, llegué para traerle seguridad a los municipios'".

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Gabinete Caribe y proyectos de infraestructura

La designación de figuras cercanas a la región, como Elsa Noguera en el Ministerio de Transporte, ha generado grandes expectativas. Char aclaró que, aunque Noguera es una amiga cercana, su elección fue por méritos propios: "Abelardo la escogió por sus propios méritos. Ella acompañó la campaña de Abelardo".

Entre las prioridades conjuntas se encuentran la recuperación del aeropuerto Ernesto Cortissoz, la mejora de las redes eléctricas y la conectividad vial entre Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

El alcalde enfatizó la importancia de este nuevo enfoque regionalista: "Este presidente está dispuesto, así lo dijo, a abrir trocha en el Caribe, en el Pacífico, a traer el desarrollo a estas regiones".

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Escuche aquí la entrevista: