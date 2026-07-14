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Abelardo De La Espriella: "Timochenko merece estar preso de por vida"

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, cuestionó a la JEP por autorizar el viaje de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, a España.

Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko, en una conferencia pública
Rodrigo Londoño, Timochenko
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, lanzó duras críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la autorización otorgada al exjefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, para viajar a España y participar en una serie de conferencias.

Durante una declaración en sus redes sociales, De la Espriella sostuvo que el antiguo comandante guerrillero debería permanecer en prisión y anunció que buscará impulsar medidas para lograrlo.

"Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó. El mandatario electo aseguró que, a su juicio, "ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes".

Críticas a la JEP

De la Espriella cuestionó el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

Según el presidente electo, la JEP ha permitido que antiguos integrantes de la guerrilla desarrollen actividades internacionales mientras, en su opinión, no han respondido plenamente por los delitos cometidos durante el conflicto armado. Asimismo, criticó que Pilar Rueda Jiménez, antropóloga y esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda, haya retomado sus funciones en la JEP.

"¿Y qué decir de un tribunal que le da refugio al entorno familiar del mal perdedor que se niega a reconocer el resultado en las urnas y promueve una falsa desobediencia civil? (...) Mientras eso ocurre, la JEP le da cobijo a su esposa. Esa es la JEP", manifestó.

El viaje de Rodrigo Londoño

La controversia surgió después de que la JEP autorizara a Rodrigo Londoño a viajar a España para participar en conferencias internacionales. Londoño, último comandante de las FARC y firmante del Acuerdo de Paz de 2016, está sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, mecanismo de justicia transicional que contempla sanciones restaurativas —en lugar de penas privativas de la libertad— para quienes aporten verdad, reconozcan responsabilidad y contribuyan a la reparación de las víctimas.

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