Abelardo De La Espriella ya comenzó a mandar, pese a que su gobierno comienza el 7 de agosto

El presidente electo Abelardo De La Espriella ya comenzó a mandar, pese a que todavía no se ha posesionado. En los últimos días ha tomado una serie de decisiones que ya comienzan a ejecutarse y que comenzarán a tener efecto a partir del próximo viernes 7 de agosto.

De La Espriella decidió que una de las sedes de gobierno será Barranquilla, eso se desprende de las dos más recientes reuniones con los ministros designados y con su equipo más cercano, sumado a la visita y a las reuniones de trabajo que ha tenido con alcaldes y gobernadores.

Este viernes, De La Espriella delineó entre otras cosas la estrategia de comunicaciones de su gobierno, que estará concentrada en la figura de dos voceros, con un silencio prácticamente absoluto ordenado a sus ministros y altos funcionarios para hablar con medios de comunicación. Las entrevistas y aclaraciones que hará el gabinete ministerial, se harán solamente a los voceros designados.

El sábado, el presidente electo adelantó el empalme regional en Casanare, uno de los departamentos más afectados por las intensas lluvias y las inundaciones que se presentaron en los últimos días, y desde allí comenzó a recoger ayudas para las miles de familias damnificadas, las cuales dijo que se canalizarán a través de su esposa Ana Lucia Pineda, la Primera Dama de la Nación.



A propósito, este martes De La Espriella estará en Bucaramanga para seguir con los empalmes regionales. De manera paralela, este fin de semana por orden del presidente electo, viajó una delegación del nuevo gobierno a Washington para reunirse con organismos multilaterales con el fin de definir un plan de choque ante la crisis de la deuda que afronta el país.

El presidente De La Espriella siguió con sus reuniones en su oficina en Barranquilla con los mandatarios locales, el encuentro más reciente se produjo el viernes pasado con el alcalde de la capital del Atlántico, Alejandro Char.

Mientras se oficializaron nuevos nombramientos, de María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y de Indalecio Dangond como nuevo ministro de Agricultura, el presidente electo anunció la eliminación de una serie de consejerías presidenciales que dijo, están duplicando funciones, por medio de 229 cargos, pero sobre todo, hay una profunda transformación en la estructura que se encarga de temas de paz: se acaba la oficina del Comisionado de Paz y se crea la figura del Alto Comisionado para la Seguridad, se acaba la unidad de implementación del Acuerdo con las Farc y además el presidente electo hizo una dura advertencia al presidente del partido Comunes y exjefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, de quien dijo, se encargará de enviarlo a la cárcel. Londoño se sometió a la JEP y hasta ahora ha cumplido los compromisos que adquirió con el acuerdo del Teatro Colón.

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La prueba de fuego de la relación entre el nuevo gobierno y el nuevo congreso será el sitio del acto de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella. El jefe de Estado entrante quiere hacer la ceremonia en una unidad militar en el sur del país, algo que por ahora no pareciera tan sencillo de realizar. Cualquier aprobación debe ser aprobada por mayorías de Senado y Cámara.