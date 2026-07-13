Presidente electo De La Espriella anunció reorganización institucional: se acaban tres consejerías

En un nuevo mensaje semanal, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio nuevos detalles de los planes a implementar en su Gobierno como la reestructuración institucional, además de una nueva integrante del gabinete, el cual aún le faltan cinco ministras por designar.

Confirmó la llegada de la ingeniera electricista María Nohemí Arboleda Arango al Ministerio de Minas y Energía. Arboleda, quien actualmente se desempeña como gerente general de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, asumirá el cargo con el objetivo de conformar “un equipo de excelencia técnica para la energía” y brindar tranquilidad a los mercados.

Otro elemento nuevo es la creación del Banco Nacional de Talentos, una plataforma que será el banco de hojas de vida más grande del país y buscará modificar los criterios de acceso a cargos públicos.

“Ya no más puertas cerradas, ¿quién te recomendó? Ya no más exclusión por región, por origen o por política”, afirmó el presidente electo al referirse al nuevo mecanismo de selección.



Abelardo De La Espriella. Foto: Suministrada

Reorganización institucional

Como parte de la transformación de la Presidencia, anunció la eliminación de consejerías y agencias que duplican funciones, con el propósito de trasladar sus responsabilidades a ministerios y entidades competentes.

La reforma contempla la eliminación de 229 cargos, lo que representaría un ahorro cercano a los 10.000 millones de pesos anuales, recursos que serán destinados a programas dirigidos a los ciudadanos.

Publicidad

Entre los cambios está la desaparición de la Consejería para la Reconciliación Nacional, cuyas funciones serán asumidas por los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. También se eliminará la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, cuyas competencias pasarán a esas mismas carteras.

Asimismo, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final dejará de existir como dependencia independiente y sus funciones serán trasladadas al Comisionado Nacional de Seguridad. En ese sentido, De La Espriella afirmó: “Se acaba el comisionado de paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno”, al señalar que su administración dará prioridad a la seguridad.

La Consejería Presidencial para las Regiones será transformada en la Gerencia para las Regiones, una instancia con enfoque ejecutivo que tendrá como función coordinar la relación entre el Gobierno nacional y alcaldes y gobernadores, además de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con los territorios.

Publicidad

La posesión

El presidente electo dejó en firme su disposición de juramentarse en una guarnición en el sur del país, a pesar de la oposición que ha mostrado el mandatario saliente, Gustavo Petro, quien asegura que la orden es no permitir el evento en una instalación militar.

Lo que sí ha dejado claro el secretario general del Senado de la República, Diego González, es que fuera del capitolio sí se puede realizar el acto de asunción, si así lo aprueba la mayoría de los congresistas, quienes a través de una proposición pueden definir que sea un lugar distinto a la sede del Legislativo.

Invitado especial

Durante su intervención, De La Espriella también invitó a Luis Felipe Yagüe a su ceremonia de posesión, adulto mayor vendedor de panelas en Florencia, departamento de Caquetá, discriminado y expuesto en redes sociales por un profesor universitario porque apoyó al presidente entrante.

Otro de los anuncios centrales fue la reorganización de las comunicaciones del Gobierno. “Este Gobierno centrará y ordenará las comunicaciones”, afirmó el mandatario electo, al señalar que esta área no estará orientada a responder a intereses privados o particulares.

El pronunciamiento se da después que en dos ocasiones se han dado opiniones sobre acciones gubernamentales que no corresponden con la posición oficial del Gobierno, como una entrevista donde se anunció la supuesta reglamentación del trabajo y cotización por horas, lo que no corresponde a la realidad.

En cuanto a su gira que esta semana incluyó, entre otros el Santuario de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, De La Espriella destacó el acompañamiento del embajador encargado de Estados Unidos durante su visita y señaló que continuará recorriendo las regiones del país para mantener contacto directo con las comunidades.