Excanciller Camilo Reyes analiza los retos internacionales del nuevo gobierno de De la Espriella

El excanciller y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Camilo Reyes, afirmó que el próximo gobierno de Abelardo De La Espriella tendrá el desafío de fortalecer la política exterior, preservar la relación con los organismos multilaterales y recuperar el protagonismo de la carrera diplomática.

En entrevista con Sala de Prensa Blu, Reyes valoró el nombramiento de Omar Bula Escobar como futuro ministro de Relaciones Exteriores y destacó su trayectoria en escenarios multilaterales y bilaterales.

"Me parece que es un buen nombramiento por varias razones. Primero, porque es una persona que viene de trabajar en el ámbito de las relaciones internacionales, conoce los conceptos, el lenguaje y la forma en que se relacionan los países", precisó en la conversación.

Aunque manifestó diferencias con algunas posiciones públicas del canciller designado sobre organismos internacionales, sostuvo que será necesario esperar a que asuma el cargo y conozca de primera mano las responsabilidades de la Cancillería.



El exministro defendió el papel que han desempeñado las organizaciones multilaterales en la política exterior colombiana y aseguró que el país ha obtenido importantes beneficios gracias a su participación en esos espacios.

"Si hay un espacio que ha beneficiado a Colombia en alcanzar o aproximarse al interés nacional, es el espacio multilateral", destacó.

Como ejemplo, mencionó el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los procesos electorales y la labor del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la verificación del acuerdo de paz con las Farc.

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Según Reyes, ambos mecanismos han representado aportes políticos y financieros relevantes para el país.

Durante la conversación, el excanciller sostuvo que la carrera diplomática colombiana ha enfrentado un proceso de debilitamiento debido al aumento de nombramientos políticos en el servicio exterior. "La carrera diplomática colombiana ha sobrevivido milagrosamente", sostuvo.

Explicó que actualmente existen más de 600 funcionarios de carrera especializados en relaciones internacionales y consideró que representan un activo estratégico para el Estado.

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También rechazó la posibilidad de reducir el número de embajadas colombianas en el exterior. A su juicio, el país continúa subrepresentado frente a otras naciones y la prioridad debería ser fortalecer la representación diplomática.

"Colombia está subrepresentada. Lo que hay que hacer es refinar, mejorar, profesionalizar e incrementar la representación de Colombia con el resto del mundo", señaló.

Finalmente, Reyes defendió la labor de las embajadas al señalar que su función va mucho más allá de la representación política. Explicó que estas trabajan en la promoción del comercio, la atracción de inversión extranjera, la cooperación internacional y la coordinación en temas como seguridad, narcotráfico, lavado de activos y tráfico ilícito de armas, responsabilidades que calificó como fundamentales para los intereses de Colombia.

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