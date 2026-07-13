María Nohemí Arboleda será la nueva ministra de Minas y Energía

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció la designación de María Nohemí Arboleda Arango como nueva ministra de Minas y Energía. Destacó su trayectoria técnica de más de tres décadas en el sector energético y aseguró que su Gobierno estará integrado por "los colombianos más capaces, honestos y preparados", sin cuotas políticas ni compromisos burocráticos.

Al presentar el nombramiento, De La Espriella describió a Arboleda como una profesional que "nunca había estado en política" y resaltó su experiencia en la planeación energética, la operación de sistemas eléctricos de potencia y la administración de mercados de energía.

Nacida en Planeta Rica, Córdoba, y formada profesionalmente en Antioquia, Arboleda es ingeniera electricista de la Universidad Nacional. Además, es especialista y magíster en Distribución y Transmisión de Energía de la Universidad Pontificia Bolivariana. También cuenta con formación en gerencia financiera, alta dirección y liderazgo de juntas directivas.

Desde 2016 se desempeña como gerente general de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista. Anteriormente ocupó diferentes cargos técnicos en XM e ISA, consolidando una trayectoria de más de 30 años en el sector eléctrico colombiano.



Su trabajo le ha valido reconocimientos como el Women in Energy y su inclusión entre las 100 mujeres más influyentes de Colombia.

#Atención La ingeniera electricista María Noemí Arboleda Arango será ministra de Minas y Energía desde el 7 de agosto. Se desempeñaba como gerente general de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, anunció el presidente… pic.twitter.com/IoC5YDfBhW — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 14, 2026

Como ministra, tendrá la misión de enfrentar el riesgo de desabastecimiento energético que, según el gobierno electo, heredará la nueva administración; fortalecer la confiabilidad del suministro; impulsar el desarrollo de energías limpias, y crear condiciones que incentiven la inversión en el sector.

También liderará estrategias para mejorar la calidad del servicio, promover nuevas fuentes de generación y avanzar en soluciones estructurales que reduzcan el impacto de las tarifas de energía, especialmente en la región Caribe.

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"Es una prioridad para este gobierno mejorar la situación que enfrentan los habitantes de la Costa, donde no solo tienen las tarifas más altas del país, sino también uno de los servicios que requiere soluciones urgentes", aseguró Arboleda tras su designación.

La futura ministra explicó que trabajará de manera articulada con los ministerios de Defensa y Ambiente para proteger la infraestructura energética y desarrollar proyectos de exploración y explotación donde la normatividad ambiental lo permita, garantizando la protección de la biodiversidad y de las comunidades.

Con este nombramiento, el Gobierno electo reiteró que la política energética estará sustentada en la excelencia técnica, la meritocracia y la capacidad de gestión, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética y garantizar un suministro confiable para el país.