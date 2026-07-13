Partido MIRA alerta que quieren quitarles una curul de la Cámara por Cundinamarca

El Partido Político MIRA denunció la existencia de una presunta ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), que circula en redes sociales, la cual, según la colectividad, modificaría la asignación de la última curul a la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca.

De acuerdo con el partido, el documento desconocería los resultados oficiales del escrutinio departamental y la votación de 177.740 ciudadanos que respaldaron la coalición MIRA – Centro Democrático.

Justifican el reclamo en que el Formulario E-26, acta oficial de resultados expedida por la Comisión Escrutadora General de Cundinamarca, certifica la votación y respalda que la última curul corresponde a dicha coalición.

Explican que un análisis técnico realizado sobre la presunta ponencia evidenció varias inconsistencias que, de confirmarse, pondrían en entredicho la legalidad de una eventual decisión. Entre ellas menciona 114 registros de mesas duplicadas, algunos repetidos hasta cuatro veces, tres resultados aritméticos distintos para los mismos partidos dentro del mismo documento, 26 registros resueltos de manera contradictoria, 62 mesas incluidas sin solicitud formal de ningún partido, la referencia a una mesa inexistente en la División Político-Administrativa (Divipola) y en el censo de mesas de la Registraduría Nacional, así como la falta de respuesta de fondo a las solicitudes de saneamiento presentadas por el partido.



"Nos quieren quitar la curul que los ciudadanos nos entregaron en las urnas. No permitiremos que errores, duplicidades o decisiones contrarias a la ley cambien la voluntad de la gente", afirmó Manuel Virgüez Piraquive, presidente del Partido Político MIRA, citado en un comunicado.

La colectividad hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que garantice un proceso transparente, respete el debido proceso y adopte una decisión sustentada exclusivamente en las pruebas y documentos oficiales.

"Lo que está en juego no es solo una curul; es la confianza de los colombianos en la democracia. Cada voto debe contarse una sola vez y respetarse tal como fue depositado en las urnas", agregó el senador Virgüez Piraquive.

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MIRA anunció que, si la autenticidad de la presunta ponencia se confirma y esta llega a afectar la asignación de la curul, ejercerá las acciones jurídicas y constitucionales que considere necesarias para defender los resultados electorales y la voluntad de los ciudadanos.

Hasta el momento, el CNE no ha respondido sobre el documento al que hace referencia la colectividad.