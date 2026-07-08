CNE abre indagación preliminar a campaña del alcalde Galán por presuntas irregularidades en 2023

El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por presunta violación de topes de financiación y las restricciones de aportes privados durante su campaña electoral de 2023, tras la denuncia del concejal Angelo Schiavenato.

La decisión quedó consignada en un auto firmado por la magistrada Fabiola Márquez Grisales, mediante el cual el CNE avocó conocimiento de una queja del cabildante que cuestiona posibles vulneraciones a las normas sobre financiación de campañas políticas.

Es por esto por lo que, como parte de las primeras actuaciones, el organismo electoral solicitó al Fondo de Financiación de Partidos y Campañas Electorales entregar los informes de ingresos y gastos de campaña del hoy alcalde Carlos Fernando Galán y certificar los aportes privados realizados por Compañía de Seguros Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Banco Davivienda S.A.

“El argumento central de la queja es que, al sumar los aportes de las empresas del Grupo Bolívar, junto con un aporte adicional realizado por Mercantil Colpatria (Hoy fusionada con Davivienda, miembro del Grupo Bolívar), el monto total de financiación proveniente de este grupo empresarial superaría el umbral del 2 % del tope de gastos, lo cual, según el concejal, podría activar las restricciones de contratación con el Distrito”, señaló en un comunicado el concejal Angelo Schiavenato.



Foto: Captura de video.

Asimismo, requirió al Partido Nuevo Liberalismo, quien fue el que avaló la candidatura del mandatario, para que remita el informe de los aportes públicos y privados de la campaña, mientras que al propio alcalde le dio un plazo de dos días para presentar su defensa y las pruebas que considere pertinentes frente a los hechos que ahora son objeto de la investigación.

El auto también ordena solicitar información a la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la existencia y representación legal de las empresas mencionadas, así como una ampliación de la queja presentada por el ciudadano que promovió el proceso.

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Asimismo, el CNE ordenó trasladar copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que evalúen, dentro de sus competencias, si hay lugar a actuaciones penales o fiscales.