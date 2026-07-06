Alcalde Galán defiende propuesta de crear bloques urbanos de seguridad

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que tras una reunión con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, apoyará abordar la propuesta de crear bloques urbanos de seguridad y definir el alcance de esa estrategia, la cual, según indicó, estaría orientada a fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales en la lucha contra la criminalidad.

El Alcalde Galán explicó que la iniciativa no contempla la creación de estructuras privadas de seguridad ni busca reemplazar las funciones de la Fuerza Pública o de la justicia, al responder a quienes han comparado la propuesta con las antiguas Convivir.

“No, no estoy para nada de acuerdo en comparar una cosa con la otra. Yo creo que se trata, y es lo que interpreto de la declaración del presidente, es crearnos, digamos, unos esfuerzos conjuntos entre el nivel local y el nivel nacional, que fortalezcan una visión clara de cómo enfrentar el delito, las capacidades del Estado y el apoyo a la justicia para que haya sanción efectiva a los delincuentes”, afirmó el mandatario distrital.

Foto: Alcaldía de Bogotá.

En ese sentido, insistió en que el objetivo es consolidar una estrategia institucional y no promover la participación de actores privados en funciones de seguridad.



“No se trata de crear actores privados que entren eventualmente a sustituir lo que debe hacer la fuerza pública o lo que debe hacer la justicia. Eso no puede pasar ni va a pasar ni es lo que él nos ha planteado”, aseguró.

Galán agregó que la propuesta consiste en articular esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno con equipos que actúen dentro de las competencias legales y constitucionales. “Lo que él nos ha planteado es trabajar conjuntamente con una visión clara de cómo podemos enfrentar el delito, y en eso, pues, yo creo que es fundamental que deleguemos unos equipos, obviamente, que tengan las competencias legales y constitucionales de hacerlo”, señaló.

Galán también reveló que ya ha sostenido varios encuentros con Abelardo De La Espriella, en los que, además de la seguridad, abordaron otros temas prioritarios para la capital, como el fortalecimiento de la política social y la continuidad de las obras de infraestructura.

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“Bueno, con el presidente tuve la oportunidad ya de dialogar en tres oportunidades. El presidente nos ha manifestado su intención de trabajar por Bogotá en varios frentes. Hablamos de la seguridad como una prioridad, del trabajo para fortalecer una política social”, indicó.

Según explicó, durante esas conversaciones también se discutió la necesidad de reforzar programas sociales que, a su juicio, se debilitaron en los últimos años, así como garantizar la financiación de proyectos estratégicos para la ciudad.

“El presidente ha manifestado su compromiso con Bogotá para garantizar que Bogotá tenga los recursos para terminar la obra del metro y para avanzar en las demás obras. Obras como la línea 2 del metro, ojalá llegara a un acuerdo de cofinanciación, un convenio para la línea 3 del metro y otros proyectos”, sostuvo.

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Finalmente, Galán destacó la disposición al diálogo expresada por el presidente electo y afirmó que existe un ambiente favorable para construir una agenda conjunta entre el Gobierno Nacional y el Distrito. “Lo que veo, sobre todo, es una disposición al diálogo, a construir colectivamente, y a, en cierta forma, cumplir la expectativa del ciudadano”, concluyó.