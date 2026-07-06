Ministro de Defensa saliente pidió una transición con altura institucional

El actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, felicitó al mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, designado como nuevo ministro de Defensa por el presidente electo Abelardo De La Espriella, y aseguró que el proceso de empalme exige una responsabilidad superior con la Nación.

“Colombia necesita que la transición en el sector Defensa se realice con altura institucional, respeto democrático y plena conciencia de Estado. La seguridad nacional no pertenece a un gobierno ni a una coyuntura política”, afirmó Sánchez a través de su cuenta de X.

Sánchez también informó que ya se adelantaron los primeros contactos con el ministro designado para iniciar un empalme “transparente, responsable, profesional y colaborativo”. Con ello, reiteró la disposición del Ministerio de Defensa para llevar a cabo una transición útil para el país.

Felicitaciones y los mejores deseos al señor Mayor General en retiro Jorge Eduardo Mora López, designado como Ministro de Defensa Nacional a partir del 7 de agosto de 2026.



Su designación representa un hecho significativo para el sector defensa y para la Fuerza Pública. En el… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) July 6, 2026

Tras el anuncio también se conocieron reacciones desde distintos sectores económicos. La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, afirmó que fortalecer la seguridad en las regiones será clave para promover la inversión, la generación de empleo y el desarrollo empresarial.



En la misma línea, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, señaló que la designación representa una señal importante para fortalecer la seguridad y la institucionalidad en el país.

Además, el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, aseguró que los alcaldes de las 32 ciudades capitales están dispuestos a coordinar esfuerzos con el nuevo ministro y aportar su experiencia desde los territorios.

Destacamos la designación del Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora López @generalmora11 como próximo ministro de Defensa del país. Su amplia trayectoria y experiencia al servicio de Colombia representan un activo importante para asumir los desafíos que hoy enfrenta la seguridad… https://t.co/QDGrVjqPes — Asocapitales (@Asocapitales) July 6, 2026

Jorge Eduardo Mora López llega al Ministerio de Defensa tras 36 años de carrera en el Ejército Nacional. Durante su trayectoria fue comandante de la Octava División del Ejército entre 2021 y 2022, dirigió la División de Fuerzas Especiales y ocupó cargos relacionados con inteligencia, la lucha contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales. También se desempeñó como asesor de planificación estratégica de la Junta Interamericana de Defensa en Washington.

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El oficial retirado fue investigado en 2021 por un presunto fraude relacionado con viáticos. Sin embargo, en mayo de este año fue exonerado por la justicia, que concluyó que no tuvo participación en las irregularidades.