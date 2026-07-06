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Polémica por demanda contra la elección de De La Espriella: Mañanas Blu, lunes 6 de julio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 6 de julio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 6 de julio de 2026:

  • Luis Guillermo Pérez, abogado del Pacto Histórico, habló sobre la solicitud de nulidad de la elección presidencial de Abelardo De La Espriella.
  • Alejandro Eder, alcalde de Cali, se refirió sobre la propuesta del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.
  • Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, abordó sobre la propuesta del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.
  • Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, se pronunció sobre el riesgo del apagón.
  • Óscar Vanegas, personero de Puerto Rondón (Arauca), habló sobre la orden judicial que suspendió los bombardeos en el departamento.
  • Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, se refirió sobre la compleja situación de orden público tras los ataques del ELN.

Escuche el programa completo aquí:

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