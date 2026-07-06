Polémica por demanda contra la elección de De La Espriella: Mañanas Blu, lunes 6 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 6 de julio de 2026:



Luis Guillermo Pérez, abogado del Pacto Histórico , habló sobre la solicitud de nulidad de la elección presidencial de Abelardo De La Espriella.

, habló sobre la solicitud de nulidad de la elección presidencial de Abelardo De La Espriella. Alejandro Eder, alcalde de Cali, se refirió sobre la propuesta del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico , abordó sobre la propuesta del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.

, abordó sobre la propuesta del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, se pronunció sobre el riesgo del apagón.

Óscar Vanegas, personero de Puerto Rondón (Arauca) , habló sobre la orden judicial que suspendió los bombardeos en el departamento.

, habló sobre la orden judicial que suspendió los bombardeos en el departamento. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, se refirió sobre la compleja situación de orden público tras los ataques del ELN.

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