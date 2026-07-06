Autoridades, en alerta por supuesta creación de grupo armado en Nordeste; amenazó a las disidencias

En medio de la crítica situación de orden público que atraviesa el Nordeste antioqueño y que ha dejado a cerca de 350 personas desplazadas en Segovia y Remedios, ahora las autoridades se enfrentan a la posible creación de un grupo que asegura va a combatir al Frente 4 de las disidencias.

Las investigaciones se centran en un video difundido en redes sociales en el que se ve a un grupo de hombres armados y encapuchados. Allí se anuncia la creación de una nueva estructura ilegal denominada Comandos Armados del Pueblo, que asegura tener presencia en los municipios de Segovia y Remedios.

En la grabación, los hombres, vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portando armas de largo alcance, lanzan amenazas directas contra el Frente 4 de las disidencias al que acusan de cometer extorsiones, homicidios y otras acciones violentas contra la población civil.

"Anunciamos nuestra llegada a la subregión del Nordeste. Nuestro movimiento anuncia una guerra frontal en contra de las guerrillas y todo ciudadano que colabore a dicho grupo de delincuentes, recibiendo el llamado a la comunidad, pidiendo auxilio, ahogado por estas ratas. Les decimos, hoy inicia nuestra operatividad militar", se escucha en el video.



Tras conocerse el video, organismos de inteligencia y autoridades judiciales iniciaron las verificaciones para establecer la autenticidad del material y determinar si realmente se trata de una nueva organización armada o de una estrategia de intimidación en medio de las disputas criminales en el Nordeste antioqueño.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el mensaje podría hacer parte de una campaña para generar temor entre las disidencias que delinquen en la zona, aunque tampoco se descarta que corresponda a una nueva alianza o estructura vinculada a organizaciones ilegales.

Las autoridades reiteraron que mantienen presencia operacional en el Nordeste antioqueño y continúan recopilando información para identificar a los responsables de la grabación, establecer el alcance de las amenazas y prevenir posibles afectaciones a la seguridad de las comunidades de Segovia, Remedios y municipios vecinos.