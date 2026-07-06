"No se puede recular de la idea de una constituyente": Carolina Corcho

La senadora electa Carolina Corcho defendió la viabilidad de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia y descartó que la oposición vaya a retroceder en esta propuesta tras el triunfo presidencial de Abelardo De La Espriella. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la exministra de Salud aseguró que estos mecanismos de participación ciudadana están contemplados en la ley y no deben ser estigmatizados por los sectores políticos.

Durante su intervención, Corcho enfatizó que los instrumentos de reforma no constituyen una amenaza institucional. “No se puede recular de la idea de una constituyente como no se puede recular de la idea de un acto legislativo, no se puede recular de la idea de una consulta popular. Son mecanismos institucionales no satanizables que existen en la Constitución Política”, afirmó la congresista electa, agregando que su implementación dependerá de la correlación de fuerzas en el legislativo.

La dirigente del Pacto Histórico argumentó que la propuesta del presidente Gustavo Petro busca abordar problemáticas estructurales que el Congreso no ha resuelto mediante el trámite ordinario. Entre los temas prioritarios detalló la reforma política, la reforma a la justicia y las políticas de adaptación frente a la crisis climática, aclarando que esto no implica desconocer la Constitución de 1991, sino continuar con su desarrollo.

Foto: Twitter @CarolinaCorcho

Al ser interrogada sobre la postura de su colectividad frente al gobierno entrante, Corcho confirmó que el Pacto Histórico asumirá formalmente el rol de oposición, lo cual implica de manera lógica el reconocimiento del triunfo electoral de Abelardo de la Espriella. No obstante, advirtió que insistirá ante las altas cortes para que evalúen posibles incompatibilidades legales antes de la posesión del 7 de agosto.



“Cuando un ciudadano de los EE.UU. tiene que sujetar una lealtad a esa nación (...) eso podría tener una incompatibilidad con ser el jefe de Estado de Colombia”, aseveró la senadora electa. Asimismo, sostuvo que mantendrán el litigio jurídico para exigir que la Registraduría cumpla con el fallo del Consejo de Estado sobre la auditoría forense al software electoral, rechazando que exista división de criterios en la bancada opositora.