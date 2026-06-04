Marta Lucía Ramírez no cree en retiro de Constituyente y acusa estrategia electoral

La exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez cuestionó la decisión del comité promotor de retirar la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y aseguró que ese anuncio responde a una estrategia electoral de la campaña de Iván Cepeda cara a la segunda vuelta presidencial.

En entrevista con Recap Blu, Ramírez afirmó que el presidente Gustavo Petro perdió credibilidad frente a los colombianos por, según ella, incumplir compromisos asumidos desde su campaña presidencial hace cuatro años.

"En la campaña para la presidencia él firmó pues sobre una piedra varias cosas que ha incumplido todas. Él firmó sobre una piedra que no iba a convocar Constituyente, pero resulta que la convocó", dijo.

Para Ramírez, el retiro actual de la propuesta no representa un cambio de fondo, sino una decisión motivada por el escenario electoral, teniendo en cuenta que la primera vuelta la ganó el opositor Abelardo De La Espriella con más de 10 millones de votos.



“Sabemos que esto es una estratagema de campaña, tratar de bajarle a los colombianos el temor de que quieren proteger la Constitución del 91”, afirmó. Según su análisis, la intención sería generar confianza entre los votantes antes de la segunda vuelta, pero posteriormente retomar la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Ramírez también criticó otros aspectos del Gobierno Petro, entre ellos el manejo de los recursos públicos, la relación con el sector empresarial y el estado de las instituciones democráticas. Aseguró que el actual Gobierno ha debilitado la confianza en las instituciones y cuestionó sus posturas frente a las cortes, el Congreso y otros organismos del Estado.

Finalmente, la exvicepresidenta sostuvo que la propuesta de una Constituyente estaría relacionada con una intención de “refundación” del país y afirmó que sectores políticos cercanos al Gobierno buscarían modificar el modelo actual. Además, señaló que el anuncio de retirar la iniciativa ocurre en un momento clave de la contienda electoral y después de que otros candidatos tomaran distancia de esa posibilidad.