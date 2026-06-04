Nueva tensión entre seguidores de Cepeda y De la Espriella; Petro invitó a la tranquilidad

A la sede del candidato Abelardo De La Espriella en Bogotá, en la localidad de Teusaquillo, llegó un grupo de manifestantes con arengas y pancarta en contra de su campaña en la carrera hacia la Casa de Nariño. Sin embargo, de acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad, hubo un choque que, afortunadamente, no pasó a mayores gracias a la Policía que estaba presente.

"En la noche de hoy, un grupo de individuos se ubicó a las afueras de una sede de campaña del candidato Abelardo de la Espriella, ubicada en la localidad de Teusaquillo, para lanzar arengas ofensivas e intimidantes y restringir el acceso y la salida de dicha instalación, sin causar vandalización o afectaciones estructurales. En desarrollo de dicha acción intimidante, el equipo de seguridad de la sede reaccionó en actitud preventiva sin que se produjera ningún choque", explicaron.

Huelen la derrota, lo único que les queda es la violencia.



Así atacan la sede de Abelardo pic.twitter.com/Lx654pWNDj — Jaime Arizabaleta (@jarizabaletaf) June 5, 2026

Según la información compartida, seguidores de la campaña del candidato Iván Cepeda, llegaron hasta la entrada de la oficina a gritar arengas y allí se generó una tensión con los seguidores de De La Espriella y el personal privado de la sede. Aunque se habló de un hecho de vandalismo, este fue descartado por las autoridades.

Sin embargo, esta no fue la única denuncia: la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, señaló en sus redes sociales que, por lo contrario, los jóvenes de la campaña de Cepeda fueron intimidados “por personas que presuntamente les apuntaron con un arma”.



Esto es inaudito.

Mientras nosotros hacemos campaña con ideas, esperanza y propuestas, los seguidores de Abelardo de la Espriella responden con amenazas y violencia.



Me llegó la denuncia de Un grupo de jóvenes simpatizantes de nuestro proyecto que se encontraba haciendo campaña… pic.twitter.com/WsXgUUSgZf — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) June 5, 2026

En su publicación compartió un video que mostraría lo ocurrido e hizo responsable a Abelardo de la Espriella. “Colombia no necesita más miedo ni más amenazas. Necesita respeto por la diferencia y garantías para que nadie tenga que arriesgar su vida por defender sus ideas”, escribió Carrascal.

"La Alcaldía Mayor de @Bogota rechaza cualquier acto político violento e intimidante y reitera que el uso de la violencia y la destrucción de bienes públicos y privados son castigados por la ley penal. Asimismo, demanda máxima responsabilidad a los liderazgos en las campañas políticas en el ejercicio de sus derechos políticos, por fuera de la violencia y la destrucción, con total apego a la ley y una renuncia expresa a la intención de ejercer presión o ataques contra los ciudadanos de cualquier filiación política", indicó la Secretaría de Seguridad sobre este hecho que, afortunadamente, no pasó a mayores.

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En esa misma línea se pronunció el presidente Gustavo Petro quien, además de compartir las fotos de las personas señaladas de haber intimidado a los simpatizantes de Cepeda y pedir a la Policía su pronta ubicación, invitó a manejar la tranquilidad.

“Nadie en campaña debe ir armado, el debate político es sobre argumentos e inteligencia, no sobre la fuerza. No es por la razón o la fuerza, es solo por la razón. Invito a las dos campañas a construir un comité para la tranquilidad ciudadana que haga que el país defina su futuro con tranquilidad”, instó Petro.