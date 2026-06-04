“Es una estrategia electoral”: Restrepo luego de que Petro y Cepeda se bajaran de la constituyente

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, cuestionó la decisión de frenar el proceso de recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente y consideró que el anuncio obedece a razones políticas en medio de la campaña presidencial.

“Eso es una estrategia electoral, pero los colombianos no somos inocentes. Petro, en su momento, también se comprometió a no hacer una asamblea constituyente, lo puso en mármol e incumplió. Luego, esto va a suceder exactamente lo mismo con Cepeda”, señalo Restrepo.

El candidato vicepresidencial afirmó que resulta llamativo que, a pocos días de las elecciones, los sectores que respaldaban esa propuesta hayan optado por tomar distancia de ella. Según sostuvo, aunque la iniciativa haya sido suspendida, las ideas de la “izquierda radical” seguirían vigentes.

“Se dieron cuenta que no estaba funcionando en el proceso electoral, Pero, en esencia, los ataques a la constitución siguen siendo vigentes, porque es que el gobierno de Petro y la convicción de Cepeda siguen por la línea de más autoritarismo, de romper los pesos y contrapesos de la democracia, de atacar las libertades, incluida la libertad de prensa, de enfrentar la iniciativa privada y el sector empresarial”, agregó.



El candidato vicepresidencial recordó que el presidente Gustavo Petro había descartado promover una constituyente, una promesa que, según él, posteriormente no se cumplió.

“Sigue exactamente el mismo camino. Sea que sigan o no sigan en la propuesta constituyente, los ataques a la institucionalidad han sido recurrentes en este gobierno. Incluso, ese proceso de paz total sigue vigente, porque hasta el propio Cepeda ha señalado que va a continuar en ese camino, y eso no es creíble. No somos inocentes”, señaló.

Restrepo además hizo un llamado a respaldar la candidatura de Abelardo De La Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial, al considerar que su propuesta representa una defensa de las instituciones democráticas y del modelo constitucional vigente.

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“La misión que tenemos es rodear a Abelardo De la Espriella para defender nuestras instituciones y proteger la Patria”, concluyó.

