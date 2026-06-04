En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Constituyente
Iván Cepeda
De La Espriella
Nuevo festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “Es una estrategia electoral”: Restrepo luego de que Petro y Cepeda se bajaran de la constituyente

“Es una estrategia electoral”: Restrepo luego de que Petro y Cepeda se bajaran de la constituyente

El candidato a la vicepresidencia José Manuel Restrepo señaló que la decisión responde a una estrategia política y advirtió que “las ideas de la izquierda radical siguen vivas, aunque las quieran esconder”.

José Manuel Restrepo.jpg
José Manuel Restrepo
Foto: Universidad del Rosario.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, cuestionó la decisión de frenar el proceso de recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente y consideró que el anuncio obedece a razones políticas en medio de la campaña presidencial.

“Eso es una estrategia electoral, pero los colombianos no somos inocentes. Petro, en su momento, también se comprometió a no hacer una asamblea constituyente, lo puso en mármol e incumplió. Luego, esto va a suceder exactamente lo mismo con Cepeda”, señalo Restrepo.

Lea también:

Abelardo-De-La-Espriella-AFP.jpg
Judicial

Juez le prohibió al candidato Abelardo De La Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia

El candidato vicepresidencial afirmó que resulta llamativo que, a pocos días de las elecciones, los sectores que respaldaban esa propuesta hayan optado por tomar distancia de ella. Según sostuvo, aunque la iniciativa haya sido suspendida, las ideas de la “izquierda radical” seguirían vigentes.

“Se dieron cuenta que no estaba funcionando en el proceso electoral, Pero, en esencia, los ataques a la constitución siguen siendo vigentes, porque es que el gobierno de Petro y la convicción de Cepeda siguen por la línea de más autoritarismo, de romper los pesos y contrapesos de la democracia, de atacar las libertades, incluida la libertad de prensa, de enfrentar la iniciativa privada y el sector empresarial”, agregó.

El candidato vicepresidencial recordó que el presidente Gustavo Petro había descartado promover una constituyente, una promesa que, según él, posteriormente no se cumplió.

Le puede interesar:

Presidente Gustavo Petro
Elecciones Colombia 2026

“Apoyo la decisión del comité de suspender la recolección de firmas para la Constituyente”: Petro

“Sigue exactamente el mismo camino. Sea que sigan o no sigan en la propuesta constituyente, los ataques a la institucionalidad han sido recurrentes en este gobierno. Incluso, ese proceso de paz total sigue vigente, porque hasta el propio Cepeda ha señalado que va a continuar en ese camino, y eso no es creíble. No somos inocentes”, señaló.

Restrepo además hizo un llamado a respaldar la candidatura de Abelardo De La Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial, al considerar que su propuesta representa una defensa de las instituciones democráticas y del modelo constitucional vigente.

Publicidad

“La misión que tenemos es rodear a Abelardo De la Espriella para defender nuestras instituciones y proteger la Patria”, concluyó.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella

Asamblea Constituyente

Publicidad

Publicidad

Publicidad