“Apoyo la decisión del comité de suspender la recolección de firmas para la Constituyente”: Petro

El comité que estaba recolectando firmas para avanzar en el proceso de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente anunció que desistía de esta idea.

Recordemos que el presidente Gustavo Petro ha hablado desde hace varios meses sobre la convocatoria de una constituyente, pues argumenta que hay reformas sociales que no han podido avanzar.

Petro respaldó la idea del comité y explicó sus razones

“Si el país llega al acuerdo nacional que propuse alrededor de las reformas sociales que necesita el pueblo, construiremos con seguridad paz y progreso para todos y todas. Hoy la bandera de la Vida y de Colombia soberana y libre es la prioridad. Apoyo la determinación que el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado al suspender el proceso de recolección de firmas. La decisión de hoy, definir su próximo gobierno, es la prioridad del constituyente, es decir del pueblo. De eso dependen las reformas sociales. Por la Vida y una Colombia bella, soberana y libre”, dijo Petro.



Recordemos que algunos candidatos del centro político han cuestionado la idea de convocar a una Constituyente, asegurando que esa idea los aleja de la candidatura de Iván Cepeda.

“La propuesta de Asamblea nacional constituyente es, por definición, del constituyente, y se levantó para profundizar la reformas laboral, pensional, de servicios públicos, de reforma a la minería y de generalización del nivel de educación en la sociedad colombiana y buscaba llenar el vacío que el actual congreso de la república que por un voto no permitió la consulta popular y frenó las reformas para el pueblo. La constituyente no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y garantizar de una vez sus derechos fundamentales consignados en la constitución de 1991. La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que el constituyente se convoque así mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento”, agregó Petro.