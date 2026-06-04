La amenaza de renuncias cruzadas entre Petro y Cepeda

La campaña presidencial del senador Iván Cepeda atraviesa uno de sus momentos más complejos. Según reveló este jueves Mañanas Blu, el candidato del petrismo llegó a advertirle al presidente Gustavo Petro que renunciaría a su aspiración presidencial si el mandatario decidía dejar el cargo para involucrarse de lleno en la campaña electoral.

La información, conocida por el equipo periodístico de Mañanas Blu y confirmada por tres fuentes distintas, señala que el episodio ocurrió en medio de fuertes discrepancias entre Petro y Cepeda sobre el rumbo de la campaña y la estrategia política del oficialismo tras los resultados de la primera vuelta presidencial.

De acuerdo con lo expuesto en la emisora, el presidente Petro evaluó recientemente la posibilidad de renunciar a la Presidencia para asumir un papel más activo en la contienda electoral. Incluso, según se informó en el programa, el mandatario habría solicitado un concepto jurídico para analizar esa eventual decisión.

Diferencias por la Constituyente

La tensión entre ambos dirigentes no se habría limitado a la eventual renuncia presidencial. Según la información conocida por Blu Radio, otra de las diferencias centrales giró alrededor de la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Según se conoció, Cepeda consideraba que la iniciativa, impulsada originalmente por Petro, estaba generando costos políticos para su campaña. Tras los resultados electorales del pasado domingo, el candidato habría insistido en la necesidad de desmontar esa propuesta.

Horas después, el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente confirmó oficialmente el retiro del proceso de recolección de firmas ante la Registraduría. El anuncio fue realizado por Armando Wouriyu, vocero del comité, quien explicó que la organización abandonará ese objetivo y pasará a denominarse “Comité Promotor de la Alianza por la Vida, la Paz y las Reformas Sociales”.

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Aunque Wouriyu evitó responder si la decisión fue tomada directamente por Petro, se conoció que el mandatario se reunió la noche anterior con integrantes del comité y dirigentes cercanos al Gobierno para abordar el tema.

